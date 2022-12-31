我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

戰狼風格秦剛接中國外長 曾說「中國也做過世界老大」

記者陳政錄／北京報導
中國駐美大使秦剛升任中國外交部長。（中新社）
中國駐美大使秦剛升任中國外交部長。（中新社）

中國13屆全國人大常委會第38次會議30日經表決，決定免去王毅兼任的外交部部長職務，任命秦剛為外交部部長。此前，秦剛是中國駐美大使，曾兩度出任外交部發言人，曝光度極高，也因言辭犀利，被認為有「戰狼風格」受到關注。

中共20大前夕，北京政圈曾傳出秦剛與中共對外聯絡部長劉建超存在接班外長的「劉秦之爭」，結果揭曉，秦剛勝出。

秦剛長期在中國外交體系任職，現年56歲，歷任新聞司司長、禮賓司司長、部長助理、副部長等職，2021年甫接替崔天凱出任駐美大使。他在中共20大上當選新一屆中央委員後，仕途看漲。

本月初秦剛在一場餐會上自我調侃是「戰狼」，並提及在美國工作一年多收穫很多友誼，感謝外界幫助和支持，言語間暗示自己將卸任回國。

曾是中國外交部「最年輕副部長」的秦剛，更因其犀利言辭廣為人知。2014年，他對時任美國總統歐巴馬的亞太之行未到中國回應稱，「一句話，你來，或者不來，我就在這裡」；也發表過「解放軍不是只端著紅櫻槍的童子軍」、「中國在歷史上也曾經做過世界老大」等名言。

他還曾對「戰狼外交」的指控回嗆說，「有些國家對中國毫無底線的抹黑，他們恐怕都不能用『戰狼』來形容，那簡直就是『餓狼』」，「有人無故無理罵人，還不讓別人還嘴，豈有此理」。

去年就任駐美大使後，秦剛曾表示，中美關係的大門已經打開，就不會關上，並積極和緩中美關係。但在今年8月裴洛西訪台前後，秦剛多次表態、用詞嚴厲，包括指控「是美國先在台灣問題上，踏出挑釁中國的第一步」。

秦剛不只言辭犀利，也反應敏捷，在與記者「交鋒」過程中甚至還能回嗆對方的提問內容，以其在涉台、涉外事務上一貫的鷹派立場，可以認為切合當前北京外交的「鬥爭」精神。

秦剛 中共 北京

上一則

秦剛接任中國外長 美重申保持雙方溝通管道暢通

下一則

華府智庫學者：美過度專注台灣軍事 會將北京逼到牆角

延伸閱讀

秦剛接任中國外長 美重申保持雙方溝通管道暢通

秦剛接任中國外長 美重申保持雙方溝通管道暢通
秦剛接任中外長：為解決人類共同挑戰提供中國智慧

秦剛接任中外長：為解決人類共同挑戰提供中國智慧
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
財長葉倫會中國駐美大使秦剛：期待未來接觸

財長葉倫會中國駐美大使秦剛：期待未來接觸

熱門新聞

中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

2022-12-26 10:46
在冰冷的平安夜深夜，三輛載滿移民的巴士開到美國副總統賀錦麗位在華府的家。圖為賀錦麗的家。（美聯社）

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

2022-12-25 19:26
紐約水牛城被厚厚的白雪覆蓋，足以淹沒到女生的膝蓋。（歐新社）

全美急凍至少23死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

2022-12-24 21:59
伍銳賢寄出的支票遭盜，竊賊除竄改支票上姓名和金額，還將支票傳真到舊金山的一家銀行。(伍銳賢提供)

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

2022-12-25 15:29
一架中國軍機在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機10呎（3公尺）範圍內。（路透）

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

2022-12-29 15:33
俄亥俄州高速公路發生50輛車撞在一起的連環車禍，造成四人死亡，多人受傷。（取自Ohio State Highway Patrol推特帳號)

史無前例冬風暴 6成美國人收避難警訊…各地車禍至少10死

2022-12-23 22:26

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全