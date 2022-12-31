戰狼風格秦剛接中國外長 曾說「中國也做過世界老大」

中國駐美大使秦剛升任中國外交部長。（中新社）

中國13屆全國人大常委會第38次會議30日經表決，決定免去王毅兼任的外交部部長職務，任命秦剛 為外交部部長。此前，秦剛是中國駐美大使，曾兩度出任外交部發言人，曝光度極高，也因言辭犀利，被認為有「戰狼風格」受到關注。

中共 20大前夕，北京 政圈曾傳出秦剛與中共對外聯絡部長劉建超存在接班外長的「劉秦之爭」，結果揭曉，秦剛勝出。

秦剛長期在中國外交體系任職，現年56歲，歷任新聞司司長、禮賓司司長、部長助理、副部長等職，2021年甫接替崔天凱出任駐美大使。他在中共20大上當選新一屆中央委員後，仕途看漲。

本月初秦剛在一場餐會上自我調侃是「戰狼」，並提及在美國工作一年多收穫很多友誼，感謝外界幫助和支持，言語間暗示自己將卸任回國。

曾是中國外交部「最年輕副部長」的秦剛，更因其犀利言辭廣為人知。2014年，他對時任美國總統歐巴馬的亞太之行未到中國回應稱，「一句話，你來，或者不來，我就在這裡」；也發表過「解放軍不是只端著紅櫻槍的童子軍」、「中國在歷史上也曾經做過世界老大」等名言。

他還曾對「戰狼外交」的指控回嗆說，「有些國家對中國毫無底線的抹黑，他們恐怕都不能用『戰狼』來形容，那簡直就是『餓狼』」，「有人無故無理罵人，還不讓別人還嘴，豈有此理」。

去年就任駐美大使後，秦剛曾表示，中美關係的大門已經打開，就不會關上，並積極和緩中美關係。但在今年8月裴洛西訪台前後，秦剛多次表態、用詞嚴厲，包括指控「是美國先在台灣問題上，踏出挑釁中國的第一步」。

秦剛不只言辭犀利，也反應敏捷，在與記者「交鋒」過程中甚至還能回嗆對方的提問內容，以其在涉台、涉外事務上一貫的鷹派立場，可以認為切合當前北京外交的「鬥爭」精神。