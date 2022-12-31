2022慈善捐款榜 比爾蓋茲50億居冠 前10名合計93億

微軟創始人比爾蓋茲在2022年捐款50億元，名列慈善富豪榜首位。(路透)

「慈善紀事」(Chronicle of Philanthropy)公布2022年度個人或其基金會的十大慈善捐款排行榜；慈善捐贈總額合計近93億元，位居榜首的是微軟(Microsoft)創辦人比爾·蓋茲(Bill Gates)，他捐出50億元給比爾及梅琳達蓋茲基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)。

93億捐款流向知名大型機構包括三個私人基金會和三所大學，主要支持環境永續、兒童心理健康和幹細胞研究。其他捐贈用於支持癌症 研究和治療、住房建設、青年計畫和生殖健康。其中兩筆捐款逾10億元，有六人是億萬富翁；六人資產淨值合計逾3250億元。

淨資產約1040億元的蓋茲今年捐出50億元主要支持全球衛生、開發、政策宣傳及美國教育工作；蓋茲7月曾宣布捐款200億元給他與前妻梅琳達·蓋茲(Melinda French Gates)共同經營的基金會，但基金會12月證實，這200億元有四分之三是補足他和梅琳達·蓋茲2021年7月承諾捐贈的150億元；剩下50億元才是給基金會的新捐款。

捐款排名第二的是風險投資 專家杜爾(John Doerr)和妻子安‧杜爾(Ann Doerr)透過他們的Benificus基金會，捐給史丹福大學11億元成立史丹福杜爾永續發展學院(Stanford Doerr School of Sustainability)，應對全球最緊迫的氣候和永續挑戰。

杜爾目前擔任矽谷風險投資公司「凱鵬華盈」(Kleiner Perkins)董事長，個人淨資產逾90億元。

捐款排名第三的是傑基和邁克·貝佐斯 夫婦(Jackie and Mike Bezos)，他們是亞馬遜創始人傑夫·貝佐斯(Jeff Bezos)的母親和繼父。貝佐斯夫婦透過貝佐斯家族基金會(Bezos Family Foundation)捐給福瑞德哈金森癌症中心(Fred Hutchinson Cancer Center)7億1050萬元，用於建造36個研究實驗室和另一大型研究設施，並支持癌症中心未來十年臨床試驗和免疫治療研究。

排名第四的捐款者是現年92歲的股神巴菲特(Warren Buffett)，他捐出價值近4億7430萬元的股票，給蘇珊湯普森巴菲特基金會(Susan Thompson Buffett Foundation)；基金會主要支持婦女生殖健康，並為內布拉斯加州學生提供大學獎學金。

排名第五的是2020年過世的科勒公司(Kohler)女繼承人露絲．科勒二世(Ruth DeYoung Kohler II)。享年79歲的她留下4億4000萬元遺贈，於密爾瓦基(Milwaukee)成立露絲藝術基金會(Ruth Foundation for the Arts)，資助全國視覺表演藝術團體。它計畫每年撥款約2000萬元。

科勒生前在1972年至2016年於威斯康辛州經營約翰·邁克·科勒藝術中心(John Michael Kohler Arts Center)。

排名第六的是貝佐斯前妻、作家麥肯錫‧史考特(MacKenzie Scott)，她向國際仁人家園(Habitat for Humanity International)捐贈4億3600萬元，捐款用途不設限制。仁人家園3月宣布獲贈消息時表示，計畫用此捐款來解決全球住房危機，並倡議推動制度內改革，增加人人公平獲得低成本住房機會。

史考特還有另外兩筆捐贈躍居排行榜前十名之列，分別捐給美國男孩女孩俱樂部(Boys & Girls Clubs of America)2億8100萬元和美國計畫生育聯合會(Planned Parenthood Federation of America)2億7500萬元。