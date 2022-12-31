慘澹2022 最後交易日收黑 史坦普500全年下挫近20%

華爾街股市30日封關收黑，全年跌幅創2008年以來的最糟紀錄。(Getty Images)

華爾街 股市30日收黑，為2022年交易日拉上慘澹的帷幕，史坦普500(S&P 500)指數全年下挫19.4%，成為2008年金融海嘯以來表現最差的一年，與2021年收高近27%相比天差地遠；科技股為主的那斯達克 (Nasdaq)綜合指數跌幅更大，達33.1%。

聯準會 一年之內七度升息

股市今年很吃力，通膨讓消費者受到的壓力日益升高，也挑起經濟將陷入衰退的憂慮。各國央行升息摜壓物價；聯準會(Fed)的強勢升息依然是投資人一大焦點，觀望聯準會能否走險成功，既升息到足以壓低物價，又不至於讓經濟停滯。

聯準會的指標利率在今年初還在0%到0.25%的區間，今年七次升息，年底站上4.25%到4.5%；聯準會另預測到2023年底將來到5%至5.25%，按預測，不到2024年不擬降息。

特斯拉、Meta失血逾六成

升息促使投資人拋售高價的大型科技股如蘋果、微軟等，那些公司在經濟由新冠疫情掙脫時生意蓬勃。亞馬遜及網飛(Netflix)今年市值都蒸發約50%；電動車巨擘特斯拉及臉書的母公司Meta Platforms失血更逾六成，創史上最大的單一年度跌幅。

俄國2022年初入侵烏克蘭，讓石油、天然氣及糧食等大宗商品價格，在供應鏈卡堵同時更形波動，添增通膨壓力。原油價格30日收在每桶約80元，比年初要漲約5元，今年當中還站上120元，讓能源類股成為史坦普500指數11類股中唯一收紅的類別，全年收高59%。

中重啟成全球經濟未知數

中國今年大多時光在防疫封控，但目前著手取消旅遊等限制；目前中國重啟對全球經濟帶來什麼影響，不得而知。

分析師表示，聯準會大戰通膨，依然是華爾街2023年最關切點；投資人會繼續琢磨通膨是否降得夠快，讓消費者及聯準會都解除壓力。

Infrastructure Capital Advisors執行長哈特菲德(Jay Hatfield)表示，通膨已出現紓緩跡象，如果持續下去，聯準會不再升息，那麼可望鋪平道路，讓股市2023年回溫。