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習普視訊：深化中俄關係、普盼習明春訪俄

編譯盧炯燊／綜合30日電
中國國家主席習近平30日與俄國總統普亭視訊通話，普亭邀請習近平到莫斯科國事訪問。（美聯社）
中國國家主席習近平30日與俄國總統普亭視訊通話，普亭邀請習近平到莫斯科國事訪問。（美聯社）

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭30日上午舉行視訊會談，討論了雙邊關係及地區問題；習普在會談前的會議開場白並沒有直接提及烏克蘭，但強調在地緣政治緊張局勢及困難的國際局勢下，均表示將加強中俄關係；普亭更表示希望擴大軍事合作，但中方在其後的報導裡未有觸及這個問題。

中方報導未提習近平訪俄一事

透過公開的會議開場白，外界留意到普亭的期待與習近平的含蓄成強烈對比。普亭先是期望兩國軍事合作，然後又以熱情洋溢的語調說，「親愛的主席先生，親愛的朋友，我們期待著您明年春天對莫斯科展開國事訪問。」

習近平雖然也稱亭為「親愛的朋友」，但開場白簡短之餘，語氣更加務實，中方的報導也沒有提到習近平到莫斯科國事訪問。

普亭在會談時表示，面對日益加劇的地緣政治緊張局勢，作為一個穩定因素的重要性，俄中戰略夥伴關係正在加強。他說，在兩國關係中，軍事合作具有特殊地位，期望加強俄中軍隊之間的合作。

習近平則說，面對困難且複雜的國際形勢，北京準備加強與俄羅斯的戰略合作，為彼此提供發展機會，造福於兩國人民的利益，也有利世界穩定。

普亭告訴習近平，「面對西方前所未有的壓力和挑釁，你我對全球地緣政治格局正在發生變化的原因、進程和邏輯看法相同。」

稱烏克蘭「危機」中媒用詞改變

習近平在會談時較少批評西方國家，但也沒有批評俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，重申「始終本著客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直，獨立自主地作出判斷」。

中國中央電視台在有關習普視訊會談的報導中，將烏克蘭事件描述為「危機」，這個用詞標誌著與中國一貫使用「烏克蘭局勢」的說法不同，反映出中國對俄烏衝突的日益擔憂。

克里姆林宮發言人表示，尚未確定習近平的訪問日期。

在習普視訊會談後，美國國務院回應說，美方對中俄結盟感到擔憂，並重申已警告北京，如果它對俄羅斯提供軍事援助或協助逃避西方制裁，後果自負。國務院說，美方正在密切關注北京的舉動，它雖聲稱是中立，但它的行為表明仍在加強與俄羅斯的密切關係。

習近平 普亭 烏克蘭

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