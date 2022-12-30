準眾議員桑托斯造假 檢方查財務 共和黨如何處置？
紐約東區聯邦檢察官對學經歷造假的共和黨籍候任國會眾議員桑托斯(George Santos)展開調查，消息人士29日證實調查剛起步，檢方將調查他的財務狀況，包括與競選有關的違規財務報告和貸款。桑托斯的假學經歷還引發擔憂，新一屆國會下周開議時他是否會被允許就職，以及宣誓就職後會不會立刻遭到驅逐。
紐約時報本月初披露，桑托斯的大部分履歷都是捏造，包括財產、高盛公司和花旗銀行的工作資歷及巴魯克學院的學位。紐時還質疑桑托斯2020年競選財報稱年收入5萬5000元，如何為2022年競選貸到70萬元。
桑托斯後來承認造假並道歉，他競選時為討好猶太社區而自稱猶太人，被揭穿後還辯解說「我是天主教徒，只是母親家族有猶太人背景。」
桑托斯還面臨紐約州拿騷郡地區檢察官的調查，同為共和黨籍的郡檢察官說：「沒人可凌駕於法律之上，如果在拿騷郡犯罪，我們就會提出控訴。」紐約州檢察長辦公室也表示要調查桑托斯，但沒有證實是否展開。
眾院共和黨領袖迄今仍對桑托斯的醜聞保持沉默，甚至不太可能嚴厲懲罰他。桑托斯曾表態支持共和黨眾院領袖麥卡錫出任議長，他在搖擺選區擊敗民主黨人進入眾院，如果將桑托斯趕出眾院，共和黨沒有把握在補選中獲勝，脆弱的眾院多數黨地位更岌岌可危。
美國沒有罷免聯邦眾議員的機制，桑托斯可能面臨不准就職、就職後被驅逐和被調查後懲戒的命運，但困難度都頗大。
最高法院1969年裁決，符合憲法程序當選的國會眾議員不得被拒絕就職，高院建議如果眾院想趕走當選眾議員，可在其就職後驅逐。憲法第一條第五款規定：「國會兩院可懲罰行為不軌的議員，並經三分之二表決將其驅逐。」
但驅逐僅在理論上可行，實際上做不到，共和黨人不可能同意。
國會迄今只驅逐過20名成員：五位眾議員和15名參議員，其中17人是內戰時期涉嫌對國家不忠的南方邦聯人士。2002年民主黨國會眾議員特拉坎特(James Traficant Jr.)，是因貪腐被定罪之後遭同僚驅逐。
如果桑托斯面臨黨內領袖壓力、受到道德委員會調查，而無法承受法律費用和訴訟壓力，可選擇辭職。但道德調查曠日費時，可能持續數月甚至數年，而且最後很少會給予嚴厲懲罰。
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