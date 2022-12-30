準眾議員桑托斯造假 檢方查財務 共和黨如何處置？

學經歷造假的共和黨籍候任國會眾議員桑托斯，已遭紐約東區聯邦檢察官調查。（美聯社）

紐約東區聯邦檢察官對學經歷造假的共和黨 籍候任國會眾議員 桑托斯(George Santos)展開調查，消息人士29日證實調查剛起步，檢方將調查他的財務狀況，包括與競選有關的違規財務報告和貸款。桑托斯的假學經歷還引發擔憂，新一屆國會下周開議時他是否會被允許就職，以及宣誓就職後會不會立刻遭到驅逐。

紐約時報本月初披露，桑托斯的大部分履歷都是捏造，包括財產、高盛公司和花旗銀行的工作資歷及巴魯克學院的學位。紐時還質疑桑托斯2020年競選財報稱年收入5萬5000元，如何為2022年競選貸到70萬元。

桑托斯後來承認造假並道歉，他競選時為討好猶太社區而自稱猶太人，被揭穿後還辯解說「我是天主教徒，只是母親家族有猶太人背景。」

桑托斯還面臨紐約州拿騷郡地區檢察官的調查，同為共和黨籍的郡檢察官說：「沒人可凌駕於法律之上，如果在拿騷郡犯罪，我們就會提出控訴。」紐約州檢察長辦公室也表示要調查桑托斯，但沒有證實是否展開。

眾院 共和黨領袖迄今仍對桑托斯的醜聞保持沉默，甚至不太可能嚴厲懲罰他。桑托斯曾表態支持共和黨眾院領袖麥卡錫出任議長，他在搖擺選區擊敗民主黨人進入眾院，如果將桑托斯趕出眾院，共和黨沒有把握在補選中獲勝，脆弱的眾院多數黨地位更岌岌可危。

美國沒有罷免聯邦眾議員的機制，桑托斯可能面臨不准就職、就職後被驅逐和被調查後懲戒的命運，但困難度都頗大。

最高法院1969年裁決，符合憲法程序當選的國會眾議員不得被拒絕就職，高院建議如果眾院想趕走當選眾議員，可在其就職後驅逐。憲法第一條第五款規定：「國會兩院可懲罰行為不軌的議員，並經三分之二表決將其驅逐。」

但驅逐僅在理論上可行，實際上做不到，共和黨人不可能同意。

國會迄今只驅逐過20名成員：五位眾議員和15名參議員，其中17人是內戰時期涉嫌對國家不忠的南方邦聯人士。2002年民主黨國會眾議員特拉坎特(James Traficant Jr.)，是因貪腐被定罪之後遭同僚驅逐。

如果桑托斯面臨黨內領袖壓力、受到道德委員會調查，而無法承受法律費用和訴訟壓力，可選擇辭職。但道德調查曠日費時，可能持續數月甚至數年，而且最後很少會給予嚴厲懲罰。