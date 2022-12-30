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川普「國會暴亂」傳票撤銷 律師諷：舉白旗投降

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
眾院國會暴亂調查委員會28日晚取消對前總統川普發布傳票。(美聯社)
眾院國會暴亂調查委員會28日晚取消對前總統川普發布傳票。(美聯社)

眾院國會暴亂調查委員會28日晚決定取消對前總統川普發布傳票後，川普發文「消遣」調查委員會，而他的辯護律師哈蜜特‧狄隆(Harmeet Dhillon)則推文表示，調查委員會「舉白旗投降」。

調查委員會主席湯普森(Bennie Thompson)28日寫信給川普的律師沃靈頓(David Warrington)表示，「就你所知，委員會調已針對聽證會做出結論，發布最終報告且即將解散，無法再追查傳票所涵蓋的資訊；因而透過此信，正式撤銷對前總統川普發放的傳票，並告知你們，他已無義務遵守或回應傳票的要求。」

調查委員會10月21日發傳票給川普，要求川普於11月作證並提交多項與去年1月6日國會暴動相關的文件。

對於調查委員會來說，要求川普配合調查，從時間角度來看已難做到；下月3日，隨著國會新會期展開，共和黨將是眾院多數黨，國會暴亂調查委員會便將解散。

川普在調查委員會取消傳票後，透過他的社群媒體發文表示，「他們大概會這麼做，因為他們早就知道我沒做錯事，或者他們會在法院中敗訴」；川普重申，眾院國會暴亂調查委員會是一群「政治暴徒」(political Thugs)。

川普律師團11月對調查委員會提告，阻止傳票執行，強調川普已自願提交部分文件。

狄隆表示，鑒於前例及過去幾任總統曾拒赴國會作證，律師團對勝訴一直有信心。她表示，調查委員會浪費數百萬經費「純粹只為了政治獵巫」，濫用程序與權力卻沒有合法的立法目的。

狄隆推文表示，正是因為這起訴訟，才讓調查委員會取消對川普的傳票。

狄隆推文寫道，她的律師事務所以違反三權分立原則為由提告，旨在阻擋調查委員會以違法手段對川普發布傳票，調查委員則是「揮白旗，取消傳票」。 

眾院國會暴亂調查委員會28日晚取消對前總統川普發布傳票。(美聯社)
眾院國會暴亂調查委員會28日晚取消對前總統川普發布傳票。(美聯社)

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