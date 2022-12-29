我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

全球億萬富翁資產年蒸發2兆 馬斯克虧1150億最慘

編譯徐薏茹／綜合28日電
世界首富馬斯克2022年因收購推特和特斯拉股價大挫七成，資產縮水約1150億元，已讓出全球首富的寶座。(路透)
世界首富馬斯克2022年因收購推特和特斯拉股價大挫七成，資產縮水約1150億元，已讓出全球首富的寶座。(路透)

富比世(Forbes)報導，2022年全球的億萬富翁總共損失近2兆元；在美國，由於利率上升、通膨飆升及經濟惡化，科技股價暴跌，美國億萬富豪共損失6600億元，居富比世統計的各國之冠。

「富比世」指出，身兼特斯拉(Tesla)、SpaceX及推特執行長的馬斯克(Elon Musk)財富縮水最大，今年資產淨值蒸發約1150億元。

今年10月，馬斯克以440億元收購推特，為獲取資金，當時他賣掉約230億元的特斯拉股票，此後他承認這筆交易是「明顯的」超額支付。

最近馬斯克在推特舉行民調，詢問自己是否應該繼續擔任推特執行長，結果顯示過半網友希望他卸任，馬斯克日前證實一旦找到適合人選，就會辭去執行長一職。

馬斯克今年雖然失去世界首富的頭銜，但他仍是美國最富有的人，根據富比世，截至12月27日，馬斯克的資產淨值達將近1390億元。他28日晚在發給特斯拉員工的郵件中為他們打氣，稱不要為特斯拉股價的「瘋狂」而煩惱。

儘管富比世的資訊顯示馬斯克是「2022年最大的輸家」，但他不是唯一資產受創的億萬富豪，根據富比世統計，有五位美國富豪2022年的財務虧損都很嚴重，其中亞馬遜(Amazon)創辦人兼董事長貝佐斯(Jeff Bezos)2022年預估財產損失800億元，截至本月27日資產淨值為1068億元。

臉書母公司Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)2022年預估財產損失780億元，資產淨值截至12月27日為427億元；Google母公司字母共同創辦人佩吉(Larry Page)今年預估財產損失為400億元，資產淨值768億元。

體育用品Nike創辦人奈特(Phil Knight)今年預估財產損失183億元，到本月27日止，資產淨值為452億元；另外，雅詩蘭黛(Estée Lauder)名譽主席倫納德·蘭黛(Leonard Lauder)預估損失98億元，資產淨值為220億元。

馬斯克 富比世 特斯拉

上一則

兆彩上看6.4億 把握今年「最後發財機會」

下一則

拜登任命法官勝川普 仍無法扭轉聯邦法院傾向保守派

延伸閱讀

特斯拉散戶粉繼續買股 馬斯克向員工進行信心喊話

特斯拉散戶粉繼續買股 馬斯克向員工進行信心喊話
將梅根與川普、馬斯克等「自戀者」並列 憤怒粉絲要求道歉

將梅根與川普、馬斯克等「自戀者」並列 憤怒粉絲要求道歉
愈挫愈勇？韓散戶今年買超28億元特斯拉股票

愈挫愈勇？韓散戶今年買超28億元特斯拉股票
助伊朗頭巾革命 馬斯克提供近百星鏈

助伊朗頭巾革命 馬斯克提供近百星鏈

熱門新聞

數百萬民眾在疫期獲准加入白卡，但開支法案如通過，這些民眾從2023年4月1日起將喪失資格。(Getty Images)

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

2022-12-22 10:40
中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

2022-12-26 10:46
在冰冷的平安夜深夜，三輛載滿移民的巴士開到美國副總統賀錦麗位在華府的家。圖為賀錦麗的家。（美聯社）

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

2022-12-25 19:26
紐約水牛城被厚厚的白雪覆蓋，足以淹沒到女生的膝蓋。（歐新社）

全美急凍至少23死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

2022-12-24 21:59
國會準備在開支法案納入退休儲蓄條款，讓民眾能積攢退休儲蓄。圖為幾個退休者在佛州退休社區小聚。(Getty Images)

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

2022-12-21 16:30
伍銳賢寄出的支票遭盜，竊賊除竄改支票上姓名和金額，還將支票傳真到舊金山的一家銀行。(伍銳賢提供)

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

2022-12-25 15:29

超人氣

更多 >
高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光
谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福

好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福