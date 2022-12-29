全球億萬富翁資產年蒸發2兆 馬斯克虧1150億最慘

世界首富馬斯克2022年因收購推特和特斯拉股價大挫七成，資產縮水約1150億元，已讓出全球首富的寶座。(路透)

富比世 (Forbes)報導，2022年全球的億萬富翁總共損失近2兆元；在美國，由於利率上升、通膨飆升及經濟惡化，科技股價暴跌，美國億萬富豪共損失6600億元，居富比世統計的各國之冠。

「富比世」指出，身兼特斯拉 (Tesla)、SpaceX及推特執行長的馬斯克 (Elon Musk)財富縮水最大，今年資產淨值蒸發約1150億元。

今年10月，馬斯克以440億元收購推特，為獲取資金，當時他賣掉約230億元的特斯拉股票，此後他承認這筆交易是「明顯的」超額支付。

最近馬斯克在推特舉行民調，詢問自己是否應該繼續擔任推特執行長，結果顯示過半網友希望他卸任，馬斯克日前證實一旦找到適合人選，就會辭去執行長一職。

馬斯克今年雖然失去世界首富的頭銜，但他仍是美國最富有的人，根據富比世，截至12月27日，馬斯克的資產淨值達將近1390億元。他28日晚在發給特斯拉員工的郵件中為他們打氣，稱不要為特斯拉股價的「瘋狂」而煩惱。

儘管富比世的資訊顯示馬斯克是「2022年最大的輸家」，但他不是唯一資產受創的億萬富豪，根據富比世統計，有五位美國富豪2022年的財務虧損都很嚴重，其中亞馬遜(Amazon)創辦人兼董事長貝佐斯(Jeff Bezos)2022年預估財產損失800億元，截至本月27日資產淨值為1068億元。

臉書母公司Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)2022年預估財產損失780億元，資產淨值截至12月27日為427億元；Google母公司字母共同創辦人佩吉(Larry Page)今年預估財產損失為400億元，資產淨值768億元。

體育用品Nike創辦人奈特(Phil Knight)今年預估財產損失183億元，到本月27日止，資產淨值為452億元；另外，雅詩蘭黛(Estée Lauder)名譽主席倫納德·蘭黛(Leonard Lauder)預估損失98億元，資產淨值為220億元。