兆彩上看6.4億 把握今年「最後發財機會」

30日開獎時的兆彩頭獎將攀升至6億4000萬元，為今年最後一次搖獎。圖為堪薩斯州一名男子在一家雜貨店購買彩券。(美聯社)

樂透主管部門28日表示，兆彩(Mega Millions)獎券27日開獎時，已是連續21次沒有一張彩票簽中所有六個號碼，下次30日開獎時的頭獎將攀升至6億4000萬元，為今年最後一次搖獎，也是新年鐘聲敲響前的最後發橫財的機會。

樂透當局說：「30日開獎的6億4000萬元頭獎，是迄今為止任何一年最後一周開出的最大兆彩獎，可為中獎人帶來非常快樂的新年。」

兆彩27日開獎的中獎號為9、13、36、59和61，兆彩球號11。

兆彩上一次23日開獎也沒有人中頭獎，將頭獎的獎金從5億1000萬元推高至5億6500萬元，為今年第二高的兆彩頭獎。如果有人獲中，選擇領取現金可領到2億8980萬元。

兆彩頭獎今年7月的獎金超過10億元，為兆彩獎券20年來第三次突破10億元。史上最高的13億4000萬元兆彩頭獎，由伊利諾州平原鎮(Des Plaines)一個不具名的彩票買主獲得。

上次開出兆彩頭獎在10月14日，獎金為5億200萬元，由兩名中獎人平分。此後兆彩獎券連續開獎21次，但都沒有人中頭獎。

今年只開出六個兆彩頭獎，獎券分別在加州 、佛羅里達、紐約、明尼蘇達、伊利諾和田納西州 購買。

獲中頭獎可選擇分29年領取6億4000萬元獎金，但幾乎所有人都是選擇一次性領取現金，如果30日的今年最後一次開獎時有人獲中頭獎，選擇現金可領到3億2830萬元。

此前開出的最大樂透獎金，是不到兩個月前的勁球 (Powerball)大獎，獎金為2億400萬元。但自11月8日開出後，一直沒人出面領獎。

獲中大獎的機率極低，兆彩頭獎的獲中率只有3億260萬分之一。

兆彩獎券在全國45個州、華盛頓特區和美屬維京群島發售。