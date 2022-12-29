新聞眼／統一不是口號 宋濤挑戰大

新任中國國台辦主任終於宣布，由67歲非中央委員的前中聯部部長宋濤接任，成為中共 執行下階段對台政策的負責人。宋濤或將以其嫻熟的外交官技巧，加大對台統戰工作，促進兩岸融合，並堅決貫徹中共總書記習近平 「完成祖國完全統一」的使命。

宋濤1978年至2001年一直在福建工作，與習近平在福建工作的時間高度重疊，也是最早一批和台商台胞打交道的中國官員之一。此後，曾任南美洲國家蓋亞那和菲律賓大使。2015年宋濤接替王家瑞成為中聯部部長後，多次作為習的特使出訪，推動社會主義政黨間交流，尤其是維繫與北韓、越南、古巴等社會主義國家的關係。

當年美國前總統川普和北韓領導人金正恩談判及會晤期間，宋濤就是中共最忙碌的外交官。2019年習近平訪問平壤，25萬人夾道歡迎，更是宋濤的重要功績之一。

宋濤長年和與中共友好的社會主義國家或社會主義政黨打交道，外交折衝、磨合、協商、談判都是其強項。但這些國家或政黨基本上都是有求於北京 ，或希望北京給予更多資源，宋濤做的更多的是協調利益。這跟當前的兩岸關係中，台灣與中國雖然經濟上相互依存、但政治上卻漸行漸遠，亟待交流融合的形勢完全不同。

中共20大後，北京很明確將進一步強化「促統」、「反獨」和「促融」。未來五年，北京當局不會只是把統一當成口號嘴巴喊喊，而是會採取實際作為。但最終能否如願推進中共期待的歷史進程，作為對台政策執行部門主管的宋濤，面臨的挑戰恐將相當艱巨。