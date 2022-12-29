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未入中委、非出身涉台系統 宋濤接掌國台辦 打破多項慣例

記者廖士鋒、侯俐安、林縉明／台北報導
新任國台辦主任宋濤。(取材中聯部官網)
新任國台辦主任宋濤。(取材中聯部官網)

新任中國國台辦主任28日揭曉。由原先被認為已退居二線的中共中央對外聯絡部(簡稱「中聯部」)前部長宋濤接掌國台辦。由於宋濤現年已67歲，又非中共第20屆中央委員，他的出線被視為是循現任國務院港澳辦主任夏寶龍的模式，再次顯示中共中央總書記習近平不拘一格的用人模式。

中國28日透過國台辦官網「辦領導」資料更新，公告新任國台辦主任為宋濤。宋濤年紀不僅比前國台辦主任劉結一年長兩歲，並且已在今年6月卸任中聯部長，轉任全國政協教科文衛體委員會副主任。過去在中國官場，這被視為是正式退居二線。

不料，如今宋濤獲任命為國台辦主任，其仕途與夏寶龍當年出任港澳辦主任如出一轍。2017年4月，時年65歲的夏寶龍卸任中共浙江省委書記，出任全國人大環境與資源保護委員會副主任委員，卻在隔年3月重返一線，當選全國政協副主席，晉升副國級。

在退居二線、不再擔任中共中央委員後，還能當選全國政協副主席並兼任全國政協秘書長，這在中共官場相當罕見。在香港「反送中」運動後，夏寶龍於2020年2月出任國務院港澳辦主任。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，宋濤可能循夏寶龍模式，在明年3月兼任中國全國政協副主席。如此不僅能突顯中國對對台工作的重視，也才不會受中共正部級官員65歲退休年齡的限制。張五岳指出，中國官場上一般「高階低配」的情況，旨在凸顯「非常時期非常作法」。

政大東亞所特聘教授王信賢則指出，習近平非常信任宋濤，他在中聯部長任內曾代表習出訪北韓、越南、寮國、古巴與俄國；再者，他與中共政治局常委王滬寧兩人在19屆有很多共事機會，關係應該不錯，如習近平與北韓、越南領導人互動都有王滬寧身影。

王信賢同時強調，宋濤雖然非出身涉台系統，但由於他與中共對台一、二把手習近平、王滬寧的關係，將更能執行中共中央對台工作領導小組的意志；宋濤此次接掌國台辦，很可能是「提升台辦作為統戰工作的重點」。

至於何以此次又由外事系統人士接任國台辦主任？王信賢則認為這毫不意外。過去王毅、張志軍、劉結一都出自外事系統，「因為台灣問題國際化，讓外事系統擔任台辦主任，更能抓到整體國際大趨勢」。

長期關注兩岸事務的台灣產經研社理事長洪奇昌表示，宋濤從外交系統轉對台工作，代表兩岸問題已非兩岸問題，而是國際戰略格局下，美中強權競合中的兩岸關係。在台灣2024總統大選前，宋濤接任具有特殊意涵，代表了習近平對台議題的重視。

中共 習近平 國務院

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