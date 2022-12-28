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中駐美使館：48小時檢測陰性才可赴中

編譯中心／綜合報導
中國駐美使館表示，赴中乘客仍需在行前48小時作核酸檢測，結果陰性者可赴中。如呈陽性，相關人員須在轉陰後再赴中。圖為乘客本月25日入境廣州白雲機場需等待數小時。(美聯社)
中國駐美使館表示，赴中乘客仍需在行前48小時作核酸檢測，結果陰性者可赴中。如呈陽性，相關人員須在轉陰後再赴中。圖為乘客本月25日入境廣州白雲機場需等待數小時。(美聯社)

中國駐美國大使館網站27日公告說，自2023年1月8日起，中國政府實施新型冠狀病毒感染乙類乙管後中外人員往來暫行措施。根據有關通知要求，請自美國出發赴中乘客重點注意以下事項:

一、核酸檢測

赴中乘客仍需在行前48小時作核酸檢測，結果陰性者可赴中。如呈陽性，相關人員須在轉陰後再赴中。

二、健康碼

赴中乘客行前無需向中國駐美使領館申請健康碼。

三、海關健康申報

赴中乘客需將登機前48小時內核酸檢測結果通過微信小程序「海關旅客指尖服務」、網頁 ( https://htdecl.chinaport.gov.cn/htdeclweb/home/pages/healthDeclare/declare.html  )、「掌上海關」APP等填入《中中人民共和國出/入境健康申明卡》。

四、入境檢疫

入境後，不再實施全員核酸檢測。海關健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可進入社會面。健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行抗原檢測。結果為陽性者，可採取居家、居所隔離或自我照護。結果為陰性者，由海關依法依規實施常規檢疫。

通告說，上述優化調整措施適用於抵中時間在2023年1月8日零點(含)以後的所有赴中國際航班乘客。

中國駐美使館表示，調整不意味著放鬆防疫。赴中乘客須關注疫情形勢，加強個人防護，降低染疫風險。

檢測 健康碼 微信

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