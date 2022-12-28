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憋壞了 中國出境鬆綁 民眾狂訂國際機票

編譯中心／綜合27日電
北京當局宣布取消入境人員的防疫隔離，並恢復民眾出境旅遊後，中國民眾27日蜂擁至各網絡平台搜索國際機票，預訂量暴增數倍。圖為北京首都機場停機坪。(歐新社)
北京當局宣布取消入境人員的防疫隔離，並恢復民眾出境旅遊後，中國民眾27日蜂擁至各網絡平台搜索國際機票，預訂量暴增數倍。圖為北京首都機場停機坪。(歐新社)

北京當局宣布取消入境人員的防疫隔離，並恢復民眾出境旅遊後，與國際社會隔斷了近三年的中國民眾27日蜂擁至各網絡平台搜索國際機票，預訂量暴增數倍。

在中國實施近三年的各類國際客運航班管控措施即將取消的消息宣布後，中國的攜程、去哪兒、同程等多個平台國際機票瞬時搜索量和預定量暴漲數倍；出境遊主要搜索用戶來自北京、上海和廣州等一線大城市。

路透報導，在半個小時內，旅遊平台攜程的數據顯示，對受歡迎的出境目的地的搜索暴增了十倍。攜程表示，澳門、香港、日本、泰國、南韓是搜索量最大的目的地。而來自Trip.com的數據顯示，出境航班的預訂量27日一早比前一天暴增了254%。

報導說，一般的中國民眾和旅行社都預期要回歸正常還得要一些時間，尤其還有許多對新冠病毒的憂慮以及因疫情影響在支出上要更精打細算的必要。

有報導說，「去哪兒」國際機票27日瞬時搜索量增長7倍，國際機票預訂量增長5倍。「同程旅行」國際機票搜索量增長8.5倍、簽證搜索量瞬時增長十倍。「去哪兒」的數據顯示，北京當局消息發布後一小時內，國際機票預訂量就開始大幅增長，這樣的趨勢持續到27日凌晨，上午又繼續增長。出發時間則集中在1月中旬至2月初，熱門目的地為東京、首爾、曼谷。

報導指出，目前中歐、中美等長航線的機票價格仍較高，主因是航班座位供給較少。飛往日本、南韓、東南亞的航班由於座位供應充足，仍有低價票在售，但是受需求增長影響，短期內機票價格將上漲。

在中國的微博等社交媒體上，公眾對政府停止境外旅客隔離的決定褒貶不一。不少網民歡呼三年的出入境封鎖終於結束。但也有人擔心這會將國外的病毒帶入中國，進一步加劇疫情，還有人認為開放國門將幫助中國人把病毒帶到全世界，以報復西方國家。

北京 疫情 南韓

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