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日韓加強管制中國入境者 美國考慮跟進

記者陳政錄、編譯陳韋廷／綜合報導
中國宣布重開國門，北京首都國際機場27日出現搭機人潮。(路透)
中國宣布重開國門，北京首都國際機場27日出現搭機人潮。(路透)

中國宣布明年1月8日起將新冠感染降級並取消入境隔離等措施後，不少國家針對中國入境者採加嚴檢疫措施，日本27日緊急宣布30日起加強入境防疫措施，要求從中國赴日及七天內去過中國的人，入境時均須採檢，陽性者須隔離七天。印度、南韓與義大利日前也紛紛宣布對來自中國的入境者管制措施，美國也考慮跟進。

彭博資訊引述知悉討論內情的美國官員說法報導，美國政府擔心中國病例激增，同時質疑中國回報疫情擴散數據的透明度，因此考慮也對來自中國的入境者管制措施。

共同社報導，日相岸田文雄27日以中國染疫人數驟增為由，宣布30日零時起實施加強入境防疫的緊急措施。岸田說，中國中央和地方、政府與民間的疫情資訊存在很大差異，很難掌握詳細情況，導致日本國內憂慮情緒加劇。

日本政府限制日本與中國之間的航班數量，來自中國、香港、澳門航班僅限在東京成田、羽田、關西和名古屋中部機場等四機場起降，力圖避免受到中國疫情升高波及。岸田說，這些臨時措施旨在避免染疫患者「迅速湧入」日本，政府將根據中國疫情形勢採取靈活做法。

除日本外，不少國家擔心中國疫情，印度衛生部日前宣布，來自中國、香港、日本、泰國和南韓旅客，須出示核酸陰性證明，入境時若出現症狀或核酸檢測呈陽性者將被隔離。韓聯社報導，南韓16日已將中國列入「檢疫查驗重點國家」名單，但南韓疾病管理廳強調只是在仁川機場針對這些國家加強入境篩檢。義大利米蘭馬爾片薩機場將對所有來自中國的旅客進行核酸檢測，新措施預計執行到明年1月30日。

中國外交部27日發布「關於中外人員往來暫行措施的通知」，入境中國者在行前48小時進行核酸檢測，陰性者可入境，無需向中國駐外使領館申請「健康碼」；入境時若出現發燒等異常情況，由海關進行快篩檢測，陽性者若屬無症狀或輕症，可採取居家隔離或自我照護。

通知強調，明年1月8日將取消「五個一」、「一國一策」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施，並將「分階段增加航班數量，優化航線分布」；簡化機場入境航班處置流程，優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士赴中國安排，提供相應簽證便利；逐步恢復陸路口岸客運（含邊民往來）、水路口岸客運出入境等。

中國國家移民管理局27日傍晚也公告稱，明年1月8日起，有序恢復受理審批中國公民因出國旅遊、訪友申請普通護照，及赴香港旅遊、商務簽註；同時恢復受理審批外國人申請普通簽證。至於是否向外國人發放旅遊簽證？中國外交部發言人汪文斌回應說，將根據疫情形勢發展，科學動態調整外國人赴陸簽證政策。

日本 疫情 機場

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