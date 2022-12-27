通膨、GDP、難民 盤點歐洲年度關鍵數字

2022年在歐洲歷史留下極特殊篇章，從經濟、外交到防衛都因俄烏戰爭而大翻轉；2023年將迎來馬斯垂克條約生效30周年的歐盟 ，也在今年訂下許多影響深遠的政策。中央社報導代表歐洲這一年的關鍵數字。

從俄國 進口天然氣 占比降到15%：俄烏戰爭衍生物是俄國對歐洲的能源戰爭，面臨俄國天然氣斷供威脅，歐盟的應主動降低對俄能源依賴。歐盟統計局(Eurostat)數據顯示，俄國占2021年歐盟自外國進口天然氣價額的39.3%，到今年第3季占比已砍過半到15%。俄國石油占歐盟進口價額比重從去年24.8%降至今年第3季14.4%。這都是前所未見的驚人幅度。

全年通膨率估9.3%：歐盟執委會(EC)最新經濟季報預估，歐盟27國經濟體今年通膨率將是9.3%，歐元區19國則是8.5%，雙雙寫下有紀錄以來的最高數字。預估2023年歐盟通膨率7%、歐元區6.1%，仍屬歷史高點。

尋求社會救濟人數增40%：高通膨代表的高物價， 據歐洲兩大社福機構Caritas Europa和Eurodiaconia對18個歐洲國家調查，今年向社福機構尋求救助的人數較去年增加40%。

歐洲政府共提出7055億歐元搶救能源危機： 去年9月至今，歐洲各政府總共開出 7055億歐元 政策支票， 補貼消費者和商家的能源成本。其中歐盟國家共6004億歐元，以德國的2640億歐元為最多；脫歐的英國提出970億歐元方案 。

天然氣用量省20.1%：7月歐盟執委會向會員國提出天然氣消費自願減量計畫，目標是從8月起到明年3月要比過去5年平均值減少15% 其中18個會員國減量超過15%，最會省的是芬蘭，天然氣消費量較過去減了50%以上；拉脫維亞和立陶宛分別省了43.2%和41.6%。

接納烏克蘭難民371萬6740人：這是歐盟執委會統計至10月歐盟對烏克蘭人短期保護方案下的難民接納數，相當於歐盟總人口每千人的8.3。歐盟援助烏克蘭的貸款總額則在今年達90億歐元。

據世界銀行 、國際貨幣基金 等機構預估，今年俄國將出現3.45至4.5%的經濟負成長，明年衰退幅度也在2.3%至5.6%之間。歐盟經濟成長率：最新預測是今年下修到3.3%，明年更只有0.3%。

報導指出這些都是前所未見的政經數據，顯示歐洲2022年所受衝擊。