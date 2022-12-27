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拜登連任升溫 競選團隊提升文宣反擊能力攻川普

編譯陳韻涵／綜合26日電
各方預期拜登總統將在明年初宣布連任，近來競選連任團隊提升文宣反擊能力。(Getty Images)
各方預期拜登總統將在明年初宣布連任，近來競選連任團隊提升文宣反擊能力。(Getty Images)

拜登總統及其競選團隊提高攻擊前總統川普及其盟友的效率，為拜登明年初宣布競選連任暖身，民主黨利用共和黨重拾的薄弱眾院多數與激進派胡言亂語，全力反攻，拉抬拜登聲勢。

華盛頓郵報報導，民主黨在11月期中選舉表現出色之後，拜登及其團隊即採取更快速、猛烈的策略，回應川普及其盟友的挑釁言論與行為。

川普上月設宴款待兩名高調的反閃族人士後，拜登推文譴責川普偏執，並發布副總統賀錦麗(Kamala Harris)夫婿任德龍(Doug Emhoff)主持猶太領袖峰會的照片，且白宮成立新的對抗反猶太主義任務小組。

川普建議廢除部分憲法以推翻2020年選舉結果後，白宮發布聲明譴責川普並捍衛「神聖文件」。

喬治亞州共和黨籍國會眾議員瑪喬莉·格林(Marjorie Taylor Green)本月上旬在「紐約青年共和黨俱樂部」晚宴上表示，若由她和前總統川普的前策士巴農(SteveBannon)規畫2021年1月6日國會暴亂，「武裝」抗議群眾突襲國會，這場行動便會成功；對此，白宮強烈譴責格林的發言「危險」且「邪惡」。

維吉尼亞大學米勒中心(University of Virginia Miller Center)的總統歷史學者萊利(Russell Riley)表示，川普宣布三度角逐總統之際，共和黨重新取得眾院薄弱多數，這讓眾院共和黨領袖很難與同僚切割，且讓激進派議員足以擴大影響力。

萊利說：「共和黨每次惹議，就會讓國民想起川普，以及共和黨仍是『川普黨』，眾院紛擾且無序的行為會，更直接提醒共和黨喜歡紛鬧而非治理。」

部分共和黨官員近幾周左批川普，右罵白宮試圖取得政治利益；另有共和黨議員開始翻民主黨的舊帳，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)呼籲撤除行為不檢民主黨議員的委員會成員資格。

此外，共和黨也點名拜登的經濟政策無能，造成通膨、犯罪、移民與無家可歸者增加，導致選民變得更激進，且比共和黨極端分子更甚。

白宮官員則表示，拜登向來大力反對極端主義和暴力措辭，重申拜登2017年便是在川普於維吉尼亞州夏洛茨維爾鎮(Charlottesville)發表白人至上主義言論後，決定參選。

共和黨 川普 拜登

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