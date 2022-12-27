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民主黨新會期反守為攻 再提「投票權法」修正

記者顏伶如／綜合報導
民主黨在11月期中選舉未敗，信心大增，明年1月起的國會新會期，計劃自州到聯邦，都要與共和黨一見高下。(Getty Images)
民主黨在11月期中選舉未敗，信心大增，明年1月起的國會新會期，計劃自州到聯邦，都要與共和黨一見高下。(Getty Images)

過去兩年來，面對共和黨在決戰州推動限縮投票權措施、深化選民對美國選舉合法性的懷疑，民主黨大多只能採取守勢；期中選舉過後，信心大增的民主黨準備2023年要反守為攻，在同時掌握州長及州議會多數的密西根、明尼蘇達州推動擴大投票權法案。

紐約時報報導，民主黨計畫提出的投票權改革法案，項目包括成立自動選民登記系統、青少年滿18歲前就預先登記投票、重刑犯出獄後可恢復選舉權，並將散布選舉不實訊息列為犯罪。

2020年以來，共和黨在前總統川普影響下，祭出各種限縮投票手段，除非選民在投票日當天親自前往投票所投票，否則將面臨層層關卡。2022年期中選舉時，幾位大力支持選舉陰謀論的共和黨候選人紛紛落敗，連任成功的民主黨官員認為，選舉結果代表了選民期待民主黨要讓投票變得更加簡便。

民主黨籍明尼蘇達州州長沃茲(Tim Walz)表示，如今民主黨拿下州議會多數，已經呼籲民主黨人對投票權改革提案要有宏觀思考。

不過，德州、俄亥俄、佛羅里達、喬治亞州明年都仍由共和黨牢牢掌握。德州、俄亥俄州共和黨陣營已經開始研議新會期開始便增加限縮投票權措施。

亞利桑納、威斯康辛州的民主黨籍州長，接下來則將面臨共和黨居多數且準備進一步限縮投票權的州議會。

這次期中選舉勝出的民主黨籍賓州州長當選人夏皮洛(Josh Shapiro)，面臨的狀況則是州參眾議會分別由共和黨、民主黨掌握多數。

最高法院目前正在審議的案件，攸關州議會是否對選舉州法掌握最終決定權。最高法院裁決將對州議員畫分國會選區地圖、為聯邦選舉訂定選舉規範，帶來重大影響。

北卡羅來納州共和黨陣營在訴訟中向最高法院主張，美國憲法條款中的「選舉條款」(elections clause)賦予各州議員幾乎全權控制國會選舉的舉行時間、場所及方式，選區畫分也包括在內，各州法院對於州議會通過的選舉辦法無權置喙。

民主黨方面則說，共和黨陣營將讓奇形怪狀的「傑利蠑螈」(Gerrymandering)選區畫分問題惡化，選舉結果可能受到州議員決定，導致美國民主瀕臨危險。

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