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獨立選民拋棄 共和黨期中選舉未贏

編譯孫梁／綜合26日電
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員安姬·克萊格因為支持墮胎的立場，獲得獨立選民認同，而成功連任。(美聯社)
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員安姬·克萊格因為支持墮胎的立場，獲得獨立選民認同，而成功連任。(美聯社)

共和黨上月期中選舉雖然奪回眾院多數，但僅翻轉九席，獨立選民的支持率只有38%，遠低於獨立選民2018年支持民主黨人的51%。部分共和黨策士認為是競選策略失誤，如一味批評拜登總統無法引起獨立選民共鳴，他們尋求的不僅只是反對民主黨。

眾院共和黨顧問、民調專家溫斯頓(David Winston)一直不贊成黨內候選人的文宣策略，他說「候選人必須要告訴選民要做什麼，但他們卻沒有這樣做。」

在明尼蘇達州第二國會選區，共和黨人為了將爭取連任的民主黨聯邦眾議員安姬·克萊格(Angie Craig)趕下台，砸1200多萬元支持共和黨候選人吉斯納(Tyler Kistner)，包括推出電視廣告將克萊格和拜登總統相提並論，說「感到絕望？是拜登和克萊格造成的」，但隻字不提解決選民關心議題的對策，以及吉斯納要為明州和國家做些什麼。許多自稱獨立派的選民最終投給了克萊格，使她成功連任。

吉斯納的競選廣告與其他敗北的共和黨候選人一樣，都是簡單地將民主黨候選人與拜登掛鉤，此策略似乎更像是對共和黨人訴求，而不是搖擺不定的中間選民。

明州第二選區42歲的史道夫(Steve Stauff)與許多選民一樣，選舉中既投共和黨也投民主黨，他說：「共和黨候選人只是告訴我們拜登差，因此克萊格也差，但他們拿不出治理計畫。你不為我們解決實際問題，我們為何要支持你？」

獨立選民知道，美國面臨的問題應由拜登負責，三分之二的獨立選民不贊成拜登的經濟政策，但51%的獨立選民認為，通膨是拜登無法控制的因素造成的，不應由他揹鍋。

丕優研究中心的調查顯示，民主黨人更可能贏得真正獨立選民的支持，明州第二國會選區的許多獨立選民表示，最高法院今年6月推翻聯邦墮胎權的裁決，是他們支持民主黨候選人克萊格的主要因素，七成獨立選民認為應墮胎合法。

明州法明頓市(Farmington)的獨立選民潘蜜拉·奧森(Pamela Olson)表示，她2020年沒有投給克萊格，但高院的裁決改變了她的主意，因為克萊格支持墮胎，而吉斯納反對。

共和黨 拜登 民主黨

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