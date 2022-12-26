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名人囚犯的聖誕大餐：烤雞、炒飯、牛排

編譯徐薏茹／綜合25日電
淫魔富豪艾普斯坦(右)生前女友麥斯威爾(左)等名人囚犯的聖誕餐點受注目。(美聯社)
淫魔富豪艾普斯坦(右)生前女友麥斯威爾(左)等名人囚犯的聖誕餐點受注目。(美聯社)

聖誕假期期間，幾個正在監獄服刑的名人囚犯無一例外，同樣得吃牢飯過節，八卦新聞網站TMZ報導帶讀者一窺這些獄中名人今年的「聖誕大餐」有哪些菜色。

前動物園老闆「虎王」異國喬(Joe Exotic)目前正在德州沃思堡(Fort Worth)監獄「聯邦醫療中心」(FMC)服刑，刑期21年；他的「聖誕大餐」包括烤子雞(Cornish hen)、填料、胡蘿蔔、肉汁、豆腐炒飯，甜點有水果和派。FMC是專為有特殊醫療及心理健康需求的男性囚犯設置的行政安全監獄。現年59歲的異國喬去年11月被診斷出攝護腺癌。

另一惡名昭彰的囚犯、R&B歌手凱利(R. Kelly)目前正在芝加哥監獄服刑，刑期30年；他的餐點包括烤子雞、青豆、玉米麵包、起司通心粉、地瓜燒。

淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前女友季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)今年稍早剛開始她的20年徒刑，她的聖誕餐點包括子雞、填料青椒、蒜味起司通心粉、球芽甘藍、地瓜、蔓越莓捲，甜點有紅絲絨起司蛋糕、水果。

以Netflix節目「啦啦隊小鎮」(Cheer)走紅的傑瑞哈里斯(Jerry Harris)因兒童色情相關罪行入獄，今年他將度過在牢裡的第一個聖誕節；哈里斯的餐點有子雞、沙朗牛排、花椰菜鹹派、糖烤地瓜、玉米麵包、羽衣甘藍、肉汁、蔓越莓醬、點心捲、水果和派。

囚犯另外獲得節日主題包，內有聖誕點心、拼圖、遊戲，供他們打發時間。有些監獄還舉辦活動，如撞球賽、西洋棋對弈、音樂表演等，某布魯克林監獄甚至還有囚犯才藝表演。

另一端，一夕間垮台的加密貨幣FTX創辦人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)上周從巴哈馬被引渡回美國後，目前在加州的父母家中等待審判。

佛瑞德立即拒絕在巴哈馬的監獄生活，選擇返美過聖誕節，據報導，巴哈馬的食物不合他的胃口，佛瑞德嚴格遵循全素飲食，據說在他短暫拘留期間必須請父母提供特殊餐點。

監獄 聖誕節 加州

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