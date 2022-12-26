與俄東正教切割 烏克蘭聖誕節改在12月25日慶祝

烏克蘭軍方25日發布照片，官兵在前線享用克難的聖誕餐。（路透）

信奉東正教的烏克蘭 人和俄羅斯 人一樣，長久以來都是在1月7日慶祝聖誕節 ，但是有部分東正教烏克蘭人今年開始選擇在12月25日這天，和全世界的基督徒一樣慶祝聖誕節，而且教徒這樣做法獲得教會允許。如此顛覆宗教傳統的轉變，全因為烏俄戰爭爆發，顯示烏克蘭人急於和俄羅斯從政治、文化乃至宗教全面脫鉤。

在信仰東正教的烏克蘭境內，耶穌12月誕生的想法原本還被視為一種激進思維，但自俄羅斯入侵烏克蘭以來，信徒想法開始轉變。

位於首都基輔(Kyiv)郊區的博布里齊亞(Bobrytsia)該區部分東正教信徒自戰爭爆發後，推動教會內部變革，成功讓該區教會脫離俄羅斯，轉為服膺烏克蘭東正教會，而且在上周投票時，204人中有200人同意將聖誕節改訂為12月25日。

「(俄羅斯)2月24日全面入侵帶來覺醒和體悟，我們不能再成為俄羅斯世界的一部分。」33歲居民奧萊娜·帕利 (Olena Paliy) 表示。

該區教會改革推動者之一、也是地方官員的伊凡涅科 (Roman Ivanenko)表示，「這是一大進步，因為在我們的歷史中，從未和整個基督教世界同日慶祝聖誕節。」

信奉東正教的烏克蘭人急於和俄羅斯脫鉤，選擇改在12月25日慶祝聖誕節。（美聯社）

今年10月，烏克蘭東正教教會領導高層同意允許信徒12月25日慶祝聖誕節，該教會與隸屬俄羅斯東正教會的另一分支不同。

於是在聖誕節當天早上，博布里齊亞居民聚集在教堂，參加第一次在12月25日舉行的聖誕彌撒。

而且早在2019年，東正教會的精神領袖、普世牧首巴多羅繆(Bartholomew)授予烏克蘭東正教會完全獨立自主權，這也是烏克蘭脫離前蘇聯政治統治以來，該國東正教信徒尋求國家教會的長年心願。

對此，俄羅斯東正教會表示強烈抗議，聲稱烏克蘭不在巴多羅繆的管轄範圍內。至於烏克蘭境內接受莫斯科領導的一個主要分支教會，也在5月宣布脫離俄羅斯，但該教會傳統上仍在1月7日慶祝聖誕節。