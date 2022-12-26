收27萬無證移民 德州聖安東尼奧成聚集地 收容再轉他處

來自委內瑞拉的成千上萬無證客自9月就被收容在德州聖安東尼奧市，等候被送往其他州民主黨主政的城市落腳。(Getty Images)

無證移民 大量湧入，地方政府措手不及的狀況有多嚴重，德州聖安東尼奧市(San Antonio)的現況可見一斑。Politico新聞網站報導，聖安東尼奧如今已成為無證移民聚集重鎮。

從2021年4月到今年10月初為止，聖安東尼奧接納了大約27萬400名無證移民，其中絕大多數來自委內瑞拉、古巴、尼加拉瓜、哥倫比亞。移民主管機關將非法入境 移民先集中送抵聖安東尼奧，無證移民再從聖安東尼奧轉往其他落腳處。

委內瑞拉籍男子巴斯提達斯(Jose Gregorio Gonzalez Bastidas)帶著2500元現金，經過33天長途跋涉入境美國，期待到佛羅里達州與幼年時期好友會面，展開新生活。然而，他遇到的現實狀況卻是，邊防官員態度充滿敵意，抵達美國之後處於失業狀態，前途未卜。他與數十萬名滯留於聖安東尼奧的無證移民一樣，工作與身分問題都沒下落，對於未來感到茫然。

巴斯提達斯以西班牙語接受訪問時說：「美國是保護人權的，我們其實也不想非法入境，走這條路就談不上權益保障。我們接受事實，知道別人會如何看待我們。」

Politico新聞網站報導，同為共和黨籍的佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)與德州州長艾伯特(Greg Abbott)，是抓緊邊境問題並獲得最大炒作效果的民選官員。

德桑提斯以60多萬元費用派遣專機，從聖安東尼奧載運49名委內瑞拉人到麻州度假勝地瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)釋放。艾伯特則派巴士將數千移民載到民主黨執政城市，包括副總統賀錦麗位於華府海軍天文台(U.S. Naval Observatory)的官邸附近釋放。不過，德桑提斯與艾伯特的作法都引發剝削移民、政治作秀等輿論批評。

Politico新聞網站報導，由於無證移民人數龐大，聖安東尼奧市府與各個地方官員、全國非營利團體以及地方教會等慈善機構合作，為無證移民安排棲身之所，並解決醫療、三餐等問題。今年7月，聖安東尼奧市府成立「移民資源中心」(Migrant Resource Center)，為希望向美國申請庇護的外籍人士提供諮詢。