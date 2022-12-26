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無證客嚴寒平安夜被送往賀錦麗官邸 白宮譴責政治戲碼

編譯潘勛／綜合25日電
在冰冷的平安夜深夜，載滿無證客的巴士開到副總統賀錦麗華府的官邸。（美聯社）
在冰冷的平安夜深夜，載滿無證客的巴士開到副總統賀錦麗華府的官邸。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)25日報導，幾輛大巴士載著無證移民，在平安夜深夜冒著華氏18度的低溫來到副總統賀錦麗的華府官邸，然後把他們丟包在門前；無證客下車時身上衣衫單薄，據說巴士來自德州，但德州州長艾伯特(Greg Abbott)等至少三位共和黨籍州長均未承認此事係其所為。

另外，費城官員表示，24日晨有兩輛巴士載滿無證客，來到費城，市府表示歡迎。

華府官員表示，24日最初抵達的兩輛巴士所載無證客，已轉到當地收容中心。但更多巴士24日稍後再來到賀錦麗官邸；團隊瞧見無證客被丟包下車，有些人只穿著T恤，難禦冰冷的天氣。他們取得毛毯，再登上另一輛巴士，被載去當地一所教堂。

副總統賀錦麗 。（美聯社）
副總統賀錦麗 。（美聯社）

「移民團結互助網絡」(Migrant Solidarity Mutual Aid Network)自今春開始接待送到華府的移民，其志工艾咪‧費雪(Amy Fischer)表示，組織對平安夜送抵的無證客有所準備，當天稍早，在德州邊境服務的非政府組織便已知會此事。

費雪表示，這批巴士本擬前往紐約，但因天氣太冷太惡劣，故改來華府；車上有尋求庇護的難民，來自厄瓜多、古巴、尼加拉瓜、委內瑞拉、秘魯及哥倫比亞。

非營利組織SAMU First Response平安夜也在當地幫忙抵達的移民。

費雪表示，華府社區自4月以來，一直歡迎由德州派來的巴士，隨時恭候，就算平安夜及冰寒天氣也不例外，永遠在此敞開雙臂歡迎人。

副總統賀錦麗官邸。（美聯社）
副總統賀錦麗官邸。（美聯社）

是誰負責把移民送到華府海軍天文台(Naval Observatory)，目前並不清楚，賀錦麗便住當地，話雖如此，CNN今年稍早報導，艾伯特州長派多輛巴士把移民送往北部，其中一輛目的地就在賀錦麗宅邸外；CNN已洽詢艾伯特辦公室，詢問最新一批難民前來華府的看法。

白宮倒是譴責德州州長，發言人哈桑(Abdullah Hasan)聲明說，艾伯特平安夜在低於冰點的天氣把孩童丟棄在路邊，沒跟任何聯邦或地區官方單位協調；白宮頻頻表示，願與任何人共事，不分黨籍，真正解決問題；目前上演的政治戲碼毫無建樹，只陷人命於危險。

費城官員表示，又有兩輛巴士由德州載99位移民前來當地，晨間抵達第30街車站；市方將以市府資金、社區團體及市民的捐助來支應照料移民的費用。

移民 華府 德州

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