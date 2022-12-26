美墨邊界上千移民 裹著毛毯挨凍過聖誕節

隔著美墨邊城艾爾帕索市的墨西哥城市華雷斯城，一處教會收容所平安夜有多位等候美國政庇申請的無證客參加彌撒。(美聯社)

最高法院本周稍早發布臨時裁決，川普政府援引美國法典第42卷(Title 42)將查緝無證移民 直接遞解出境的措施，得以暫時維持。路透報導，聖誕節周末期間，靠近美國邊境 的墨西哥 北部城市馬塔摩羅斯(Matamoros)，數以百計移民頂著寒冷的極地氣團就地紮營，期盼聽到美國法典第42卷防疫遣返令取消的消息。

在墨西哥邊界城市雷諾薩(Reynosa)搭起簡易帳篷的32歲海地移民朱音(Walmix Juin)說：「我只能留在這裡了，不然還能去哪兒呢？我從沒想過有朝一日竟然是如此狀況度過聖誕節。」

馬塔摩羅斯、雷諾薩氣溫從24日開始就在冰點左右徘徊，到了25日氣溫只略微上升。這兩個地點卻有數以千計移民在寒風中住在就地搭建的簡陋棲息處。

墨西哥城市華雷斯城(Ciudad Juarez)則有數百移民大排長龍，等候向位於德州艾爾帕索(El Paso)的邊檢站向美國政府提出庇護申請。根據氣象報告，聖誕節周末當地氣溫將下探攝氏負6度(華氏21.2度)，許多移民這陣子都只能露宿街頭。

雖然當地政府官員最近幾天增加移民收容中心的容納人數，許多移民仍然憂心忡忡。

與5名親戚在馬塔摩羅就地紮營的29歲委內瑞拉移民羅德里格茲(Antony Rodriguez)便對路透說，謝絕前往收容中心暫住的安排，是因為害怕入住之後會被集體送上車，載往墨西哥南部。頭戴棒球帽、夾克拉鍊拉高到下巴的他說：「我怕被他們送走。」羅德里格茲一行人瑟縮在毛毯底下，設法保暖。

同樣在馬塔摩羅就地紮營的32歲委內瑞拉移民卡斯特拉諾斯(Giovanny Castellanos)說：「如果去收容中心，等於距離邊境更遠，遠離真實消息的所在地。」身上裹著多條毯子的他，密切注意有關防疫遣返令的最新消息。

雷諾薩市長歐提茲(Carlos Pena Ortiz)23日發表聲明說：「美國移民政策對於邊境的這裡地區，有著重大影響。」