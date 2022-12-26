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9月抵葡萄園49無證客 5人留下、其餘奔外地討生活

編譯俞仲慈／綜合25日電

今年9月，有49名無證移民被送往麻州瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)，其中有的年僅2歲，有的已經68歲老人，如今49人當中，只有5人繼續留在瑪莎葡萄園島，其他人則紛紛前往麻州等地展開新生活，各自為美國夢打拚，儘管有移民得以安身立命，但是也有移民前途渺渺，暴露出當局對於處理移民問題的束手無策。

當時佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)安排49人移民從德州飛往瑪莎葡萄園島的做法，引起爭議，但是他並非唯一將移民運送到他州的政府官員。

9月下旬，一名波士頓律師代表49位移民中的部分人士，向聯邦法院提起訴訟。根據訴訟，他們最初被告知飛機將飛往波士頓或華府特區，結果卻降落在瑪莎葡萄園島，但是「對於登上飛機的這群移民來說，這趟旅行真的很可怕，而且非常、非常令人感傷。」移民律師瑞秋·雪爾夫(Rachel Self)表示。

如何安置日益增加的移民，在國內各地包括紐約市已經形成一大負擔。

移民倡導組織(Immigrant advocacy organizations)一直在為移民提供服務和資源，包括醫療保健和牙科服務。紐約市長亞當斯(Eric Adams)也請求總統拜登提供更多資金與資源，並於10月宣布進入緊急狀態，「我們將履行我們的道義和法律義務，為每一個進入紐約市的人提供住所。」

紐約市學校在這學年開始，已經收約5500多名新移民的學生。英蒂蕾達·席爾瓦(Indileyda Silva)的兩個孩子就是其中之一。儘管和兩個孩子在布朗克斯避難所(Bronx shelter)有個臨時住處，但席爾瓦對於未來憂心忡忡，「我們需要能夠找到工作，我們想找一間帶廚房的公寓，已經住在這裡三、四個月了。」

另外在布魯克林，來自委內瑞拉的理髮師桑切斯(Juan Sanchez)自立救濟將自家臥室變成臨時避風港。有四位移民和他一家四口一起生活。 桑切斯表示，「用自己賺的錢，我嘗試幫助這些人。」

還有博爾赫斯 (Juan Borges) 是一名委內瑞拉移民，他從德州乘坐巴士前往紐約市。「我在這裡感覺很棒，因為我可以賺錢和工作，然後寄錢給我的家人。」博爾赫斯表示，目前他在建築工地擔任送貨司機，足以餬口。

然而並非每一位移民都可以安身立命。邊境人權組織(Border Network for Human Rights)執行董事賈西亞(Fernando Garcia)表示由於缺乏專門投入非拘留設施和服務的資金與資源，揚言「社區、地方政府甚至非政府組織有能力處理移民的說法是錯誤的、不是真的。」

移民 紐約市 麻州

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