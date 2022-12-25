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運費回落、供應鏈逐漸恢復正常 零售商有望降價

編譯盧炯燊／綜合24日電
全球供應鏈危機緩解，貨船在大型港口積壓的情況已再不見到，海運費率已跌至疫情大流行前水平。圖為貨櫃卡車在底特律地區高速路運送貨物。(路透)
全球供應鏈危機緩解，貨船在大型港口積壓的情況已再不見到，海運費率已跌至疫情大流行前水平。圖為貨櫃卡車在底特律地區高速路運送貨物。(路透)

新冠病毒不會完全消失，疫情仍在，但過去三年來引發的全球供應鏈危機已經減弱。作為世界工廠的中國，儘管因嚴厲封控而造成生產混亂，但隨著改變「清零」政策，產品即將再次在世界各地流動，到達消費者手裡。

在供應鏈逐漸回復正常下，貨船在大型港口積壓的情況已再不見到，數據顯示海運費率已跌至疫情大流行前水平。

根據波羅的海貨運指數(Freightos Baltic Index)數據，一個海運集裝箱從亞洲運往美國西海岸，現在每日即期運費在1400元左右，遠低於今年7月時的7500元及一年的1萬5000元。 在疫情之前的2019 年，平均為1500元。換言之目前的運費水平還低於疫情爆發前。

航運公司巨頭馬士基(Maersk)首席執行官斯科(Soren Skou)表示，在需求下降和供應鏈危機獲得緩解的情況下，運費開始正常化。該公司已下調了2023年對集裝箱的需求，這是全球貿易的一個重要指標。

對於美國一些最大的製造商和零售商來說，供應鏈成本不再是負擔。寶鹹公司(Procter & Gamble Co.)預計在截至2023年6月的財政年度中，運輸和倉儲方面的支出將比預期少1億元。

家居裝修零售商Lowe's Cos說，隨著商品價格和運輸成本的下降，零售價格將會下調。

沃爾瑪公司及其他大型零售商也表示，現在庫存充足，甚至有部分商品庫存過剩，因此零售商在與製造商談判價格時，有更多的話語能力。

當然並非所有供應鏈都運行順暢，蘋果公司已警告，它在中國的主要供應商，仍因新冠疫情而受到限制，最新款的手機型號出貨量繼續受限。福特汽車公司部分型號的汽車，也因供應鏈受限及材料成本上漲而調高價格。

此外， 新一波的疫情或地緣政治緊張局勢，也可能會產生新的問題。世界貿易組織預計2023年全球商品貿易將會增長1%，但仍低於今年估計的3.5%的增幅，這源於較高的利率。

但正如Norfolk Southern的首席執行官蕭艾倫(Alan Shaw)指出，各行業基本上已度過難關。

疫情 供應鏈 零售商

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