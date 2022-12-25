我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷

圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

球鞋轉賣商機大 2030年上看300億元

編譯徐薏茹／綜合24日電
Nike Air Force 1與LV聯名的運動鞋為限量版，價格不菲，收藏價值高。圖為一名女子在觀看該球鞋的廣告。(Getty Images)
Nike Air Force 1與LV聯名的運動鞋為限量版，價格不菲，收藏價值高。圖為一名女子在觀看該球鞋的廣告。(Getty Images)

運動鞋轉售市場蘊藏數十億元的商機，投資銀行Cowen的市場專家今年稍早預測，到2030年，運動鞋轉售預計將在全球形成價值300億元的產業。隨著運動鞋轉售領域表現勝過傳統電商市場，一些年輕企業家也看準商機，知道他們的投資是一項成長的「資產類別」(asset class)。

例如Nike的2007年Dunk低筒系列限量版「Freddy Krueger」，在轉售市場價格從4萬元到9萬5000元都有。

Impossible Kicks執行長莫卡德羅(John Mocadlo)最近在公司的私人收藏添加一組數百萬元的獨家運動鞋款。

該公司新購入的其中一組運動鞋為「What The」Air Jordan 1系列，僅生產17雙，該鞋款的轉售價格現在被炒到14萬元，相當驚人。

莫卡德羅向福斯財經網(FOX Business)透露：「我們是全國最大的實體轉售商，有17個據點，這是我們首次全年開放，我們的銷售將超過5000萬元。」

而運動用品巨頭Nike的商品已經成功壟斷運動鞋轉售市場，該品牌在全球零售運動鞋銷售占比最大，超過27%；Nike的Air Jordan及Dunk Low系列已經成為街頭潮流代表，在市場上以實惠或高昂的價格轉售。

以Nike的Dunk Low 復古「黑白熊貓」(Black White Panda)系列為例，該鞋款原本可以167元(建議售價$100)的合理價格購得；此外，與知名品牌的聯名款如Dior x Air Jordan 1(建議售價$2200)或Off-White x Nike Dunk Low(建議售價$170)系列在轉售市場價格可炒到1萬5000元以上。

轉售的價格最終取決於所需的鞋子尺碼及產品線的可得性決定。莫卡德羅指出，普遍的經驗法則是：生產最少的鞋款往往最貴。

StockX及GOAT等大型轉售平台的公司估值已經達到數十億元，這些拍賣平台不僅販售運動鞋，還有各種資產類別的時尚配件，包括手提包、高級時裝、電子產品，甚至還有集換式卡牌。

儘管某些運動鞋價格嚇人且不好買，但仍吸引各種收藏家，莫卡德羅表示：「我們有許多名人客戶，客戶年齡從13歲到63歲都有，甚至還不止這些年齡範圍。」

投資 拍賣 時尚

上一則

運費回落、供應鏈逐漸恢復正常 零售商有望降價

下一則

川普反駁國會調查報告 稱暴亂指控沒證據

延伸閱讀

曼哈頓洛克菲勒聖誕樹前 男子遭尖刀劃臉

曼哈頓洛克菲勒聖誕樹前 男子遭尖刀劃臉
要運動也要時尚 7款休閒運動鞋超吸睛

要運動也要時尚 7款休閒運動鞋超吸睛
美股續漲 道瓊勁揚300點 Nike等企業財報助攻

美股續漲 道瓊勁揚300點 Nike等企業財報助攻
世足另類競爭：球衣贊助商決高下

世足另類競爭：球衣贊助商決高下

熱門新聞

數百萬民眾在疫期獲准加入白卡，但開支法案如通過，這些民眾從2023年4月1日起將喪失資格。(Getty Images)

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

2022-12-22 10:40
國會準備在開支法案納入退休儲蓄條款，讓民眾能積攢退休儲蓄。圖為幾個退休者在佛州退休社區小聚。(Getty Images)

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

2022-12-21 16:30
病毒肆虐導致北加生產的萵苣價格飆漲。（Getty Images）

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

2022-12-18 09:51

世界日報App今起全新改版 3大亮點讓你看遍世界

2022-12-17 07:30
聖誕風暴襲擊北美，預計過節前將有上千航班取消。圖為加拿大溫哥華機場擠滿動彈不得的行李。（美聯社）

氣溫驟降 回家好難 5000班機延誤或取消

2022-12-21 12:17
俄亥俄州高速公路發生50輛車撞在一起的連環車禍，造成四人死亡，多人受傷。（取自Ohio State Highway Patrol推特帳號)

史無前例冬風暴 6成美國人收避難警訊…各地車禍至少10死

2022-12-23 22:26

超人氣

更多 >
超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處
全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷
全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估

全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估
冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡

冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡
被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌