球鞋轉賣商機大 2030年上看300億元

Nike Air Force 1與LV聯名的運動鞋為限量版，價格不菲，收藏價值高。圖為一名女子在觀看該球鞋的廣告。(Getty Images)

運動鞋轉售市場蘊藏數十億元的商機，投資 銀行Cowen的市場專家今年稍早預測，到2030年，運動鞋轉售預計將在全球形成價值300億元的產業。隨著運動鞋轉售領域表現勝過傳統電商市場，一些年輕企業家也看準商機，知道他們的投資是一項成長的「資產類別」(asset class)。

例如Nike的2007年Dunk低筒系列限量版「Freddy Krueger」，在轉售市場價格從4萬元到9萬5000元都有。

Impossible Kicks執行長莫卡德羅(John Mocadlo)最近在公司的私人收藏添加一組數百萬元的獨家運動鞋款。

該公司新購入的其中一組運動鞋為「What The」Air Jordan 1系列，僅生產17雙，該鞋款的轉售價格現在被炒到14萬元，相當驚人。

莫卡德羅向福斯財經網(FOX Business)透露：「我們是全國最大的實體轉售商，有17個據點，這是我們首次全年開放，我們的銷售將超過5000萬元。」

而運動用品巨頭Nike的商品已經成功壟斷運動鞋轉售市場，該品牌在全球零售運動鞋銷售占比最大，超過27%；Nike的Air Jordan及Dunk Low系列已經成為街頭潮流代表，在市場上以實惠或高昂的價格轉售。

以Nike的Dunk Low 復古「黑白熊貓」(Black White Panda)系列為例，該鞋款原本可以167元(建議售價$100)的合理價格購得；此外，與知名品牌的聯名款如Dior x Air Jordan 1(建議售價$2200)或Off-White x Nike Dunk Low(建議售價$170)系列在轉售市場價格可炒到1萬5000元以上。

轉售的價格最終取決於所需的鞋子尺碼及產品線的可得性決定。莫卡德羅指出，普遍的經驗法則是：生產最少的鞋款往往最貴。

StockX及GOAT等大型轉售平台的公司估值已經達到數十億元，這些拍賣 平台不僅販售運動鞋，還有各種資產類別的時尚 配件，包括手提包、高級時裝、電子產品，甚至還有集換式卡牌。

儘管某些運動鞋價格嚇人且不好買，但仍吸引各種收藏家，莫卡德羅表示：「我們有許多名人客戶，客戶年齡從13歲到63歲都有，甚至還不止這些年齡範圍。」