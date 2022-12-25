麥當勞德州「全自動點送餐」實驗店 百萬人恐將失業

麥當勞在德州沃斯堡推出第一家由點餐到取餐、完全不必與人互動的店面，各地反應不一。(美聯社)

速食巨擘麥當勞 在德州沃斯堡(Fort Worth)推出第一個由點餐到取餐、完全不必與人互動的店面，公司形容能給顧客全新體驗，但各地對此反應不一，社群媒體上有人稱讚如此可點餐更快、更精準，但其他人表示不高興，預言如此會導致數百萬個就業 機會消失。

福斯新聞網(Fox News)24日報導，麥當勞聲明表示，顧客走進這家實驗、概念式餐廳，會發現它比各地傳統麥當勞小得多，這麼做的原因在新餐廳由內到外，是為回家或在路上用餐的人服務的。

沃斯堡這家麥當勞使用科技，讓點餐到取餐，人際互動減到最少，主打「前進點餐車道」，顧客可由傳送帶取得自己點選的餐點；這個點子係屬麥當勞「加快本店」計畫，致力於培養並創新客戶體驗。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)認為，沃斯堡麥當勞實驗店有望成為未來速食業的營運模範，不再由店員在得來速車道把餐包遞給顧客，而是由傳送帶把餐點送到取餐窗口；點餐則透過點餐機或應用程式來進行，也不必有人參與。

抖音 (TikTok)用戶@foodiemunster貼一則短影音分享他們的體驗，內容是用戶進入一間小而空蕩的麥當勞，有部點餐機供點餐，餐點準備好了，就由傳送帶送來。

麥當勞強調，實驗店裡還是會有員工協助點餐，至於除掉遞送所點食品到櫃台或得來速車道，可以改善店內團隊組裝客人餐點的能力。

但不是所有顧客都愛這麼做。

有位抖音用戶談到新麥當勞時表示，幾百萬個工作就這麼沒了。另一用戶感慨表示，不妙，顧客已經在手機與蘋果Siri或谷歌(Google)對話了，現在到麥當勞，還得跟電腦講話。

有人回應說，「我可不想把錢給機器人。調高最低工資！」還有人表示，坦白講，麥當勞貫徹這種做法，他就杯葛該速食店。

其他顧客關心若是送餐錯誤，該怎麼修正，還有該如何多要調味包；一名消費者表示，假如所點的食品飲品有一項忘了送來，該對誰說？找機器人？還要下車入店，就失去用得來速購餐的初衷了。

因勞動力短絀、工資調高、勞工有更多議價權，店面全自動化於是降臨；專家預測，接下來幾年有1000萬個就業機會岌岌可危，速食業及服務業低薪工作更是如此。