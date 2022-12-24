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兒童夏季膳食計畫 2024年開跑

編譯周芳苑／綜合23日電
聯邦正推動夏季兒童膳食新計畫，暑假期間為大約2900萬名低收入家庭學童提供每人每月40元的福利雜貨食物，預計2024年夏季開始。(美聯社)
聯邦正推動夏季兒童膳食新計畫，暑假期間為大約2900萬名低收入家庭學童提供每人每月40元的福利雜貨食物，預計2024年夏季開始。(美聯社)

國會為解決兒童飢餓問題，正推動夏季兒童膳食新計畫，預計2024年夏季開跑，暑假期間為大約2900萬名低收入家庭學童提供每人每月40元的福利雜貨食物，10年成本將近230億元。

這項新計畫部分資金將來自新冠疫情下的補充食物券福利政策。 該福利政策明年2月底即將停止。

根據新計畫，夏季期間，將為低收入家庭符合資格的孩子提供每人每月40元福利食物雜貨，以便在學校停課期間彌補不足的膳食。這項計畫已被排入下年度立法議程。

參議院農業委員會(Senate Agriculture Committee)主席斯塔貝諾(Debbie Stabenow) 說，許多孩子平常依賴學校獲得健康飲食，到了夏天卻經常挨餓，撥款資助夏季食物計畫是結束兒童飢餓的關鍵一步。

學年期間獲得免費或減價供餐的兒童都有資格獲得新夏季食物福利。

目前，美國農業部還資助一項由各州管理的夏季食物服務計畫，贊助營隊和非營利組織等團體為兒童提供膳食，但其協助範圍有限。食物研究和行動中心(The Food Research and Action Center, FRAC)估計，該計畫僅為七分之一符合條件的兒童提供食物；FRAC兒童營養負責人菲茨西蒙斯(Crystal FitzSimons)說，問題在於，暑期計畫不足以為所有低收入兒童提供食物，一直有服務缺口。

左傾政策與飢餓倡議者批評政府提前終止疫情補充食物券福利；但也有人說，額外的補充營養援助計畫(SNAP)福利終究是暫時的，新的夏季食物計畫才是永久之計。

拜登總統大力主張為所有學童提供免費午餐，並將高度貧困地區學校及學區免費早餐和午餐的適用範圍擴及所有學生，無需父母提出申請。但這些計畫因為共和黨人的反對，未能列入國會新近通過的年度開支法案中。

福利 低收入 疫情

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