媒體大亨彭博擴版圖 傳想買WSJ母公司道瓊、華郵

媒體大亨、前紐約市長彭博有意收購華爾街日報母公司道瓊或華盛頓郵報。圖為彭博上個月在埃及夏姆錫克出席全球氣候峰會。(美聯社)

新聞網站Axios於23日引述匿名消息人士說法報導，媒體大亨、前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)有意收購華爾街 日報母公司道瓊(Dow Jones & Company)或華盛頓郵報 。

如此合併，將創建出一個金融數據和新聞巨頭，讓這位全球排名第12的富豪進一步擴張和掌控手中企業，或許還可賣出更多彭博終端機(Bloomberg Terminals)；這是彭博旗下企業的主要收入來源。

Axios報導，彭博認為最合適的合併對象是「新聞集團」(News Corp)旗下的道瓊公司；該公司出版華爾街日報(Wall Street Journal)、巴隆金融周刊(Barron's)和財經網站MarketWatch。但如果亞馬遜(Amazon)創始人貝佐斯(Jeff Bezos)有興趣賣出華盛頓郵報(Washington Post)，彭博也樂於合併。

「新聞集團」股價在普遍疲軟的市場中，上漲3%。

新聞集團執行董事長、億萬富翁梅鐸 (Rupert Murdoch)10月啟動計畫，希望能將已拆分近十年的「新聞集團」和「福斯集團」 (Fox Corp) 重新合併，再造媒體帝國；但該提議遭到「新聞集團」多位股東強烈反對，認為該合併無法實現「新聞集團」的全部價值，反而建議將集團旗下的數位房地產業務或道瓊公司拆分出去。

報導指出，彭博認為「新聞集團」與「福斯集團」合併案若失敗，可能創造出新的合併契機；彭博與梅鐸關係菲淺，但尚未開始與任何第三方進行評估。

Huber Research Partners媒體分析師胡博(Craig Huber)表示，如果梅鐸出售華爾街日報，他會感到「震驚」，因為「華爾街日報是梅鐸家族的戰利品」；胡博認為，梅鐸很可能會要求家人不要出售。

另一方面，消息人士指出，彭博與擁有華盛頓郵報的貝佐斯關係友好但並不親密；彭博認為華郵若與彭博新聞社合併，將成為紐約時報的強大潛在競爭對手。

貝佐斯2013年以2億5000萬元收購華盛頓郵報，該報在川普執政時期訂閱量激增，但之後數位訂閱量下降。今年該報面臨虧損，公司上周表示2023年第一季度開始裁員。

不過，華盛頓郵報發言人告訴Axios：「華盛頓郵報是非賣品。」