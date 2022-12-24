臉書擅自分享用戶資料給劍橋分析 Meta7.25億和解

臉書擅自將8700萬用戶提供給劍橋分析，侵害用戶隱私權，臉書母公司Meta同意支付7.25億元和解。圖為Meta公司總部門口。(美聯社)

社群媒體臉書 (Facebook)未經同意，允許包括英國 政治諮詢公司劍橋分析(Cambridge Analytica)在內的第三方檢視用戶資料，因而引發集體訴訟；臉書母公司Meta同意支付7億2500萬元以和解，但不承認有不當行為。

原告的代表律師事務所Keller Rohrback L.L.P22日宣布達成和解，法庭文件表示，這是「數據隱私 集體訴訟有史以來的最大賠償，也是臉書為解決私人集體訴訟所支付的最高金額」。

這場訴訟起因於2018年，英國劍橋分析公司被爆利用8700萬名臉書用戶的個人資料，從事影響美國和英國選民的行動。前總統川普在2016年競選總統時，就與劍橋分析共享有關資料，用於分析選民及定位，讓他打了一場成功的選戰。

這起集體訴訟愈演愈烈，範圍擴大到關注到臉書的整體數據共享做法。原告的律師表示，「臉書未經同意，就授權眾多第三方檢視臉書內容和信息，同時未能充分監控第三方如何檢視和使用這些信息。」

劍橋分析被揭發未經同意就使用臉書用戶資料後，引發全球臉書用戶的憤怒，多國監管機構紛紛審查臉書如何使用其用戶資料，劍橋分析後來被迫停業。

Meta聲明表示，達成和解是符合社區與股東的最大利益，又說過去三年來，已改進了隱私政策並實施了全面的隱私計畫。但作為和解條件的一部分，Meta並未承認有不當行為，和解案尚待舊金山聯邦法官的批准。

臉書在2019年曾與聯邦貿易委員會(FTC)達成50億元和解協議，同一時間又同意支付1億元與美國證券交易委員會達成和解，證交會指臉書濫用用戶資料作出誤導性披露。

醜聞發生後，臉書更名為Meta，當時表示是藉以反映其成為虛擬世界「元宇宙」領導者的雄心壯志。