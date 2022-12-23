每年公布總統稅表 眾院通過 「5共和黨人」倒戈

聯邦眾院通過法案，規定每年要公布和稽查總統的稅表，金辛格手(右)、麗茲·錢尼(左)等五名共和黨人表決時倒戈投贊成票。（路透）

國會眾院 22日以222比201票的表決通過「總統報稅與稽查透明法案」，規定每年要公布和稽查總統的稅表 ，將國稅局 規定稽查總統稅表的政策法制化。

五名共和黨人表決時倒戈，與民主黨人一起投下贊成票，他們是金辛格(Adam Kinzinger)、厄普頓(Fred Upton)、麗茲·錢尼(Liz Cheney)、凱特柯(John Katko)和萊斯(Tom Rice)。

國稅局的管理手冊規定要每年稽查在任總統的稅表，但不是聯邦法律，如今在眾院的法案通過後成為正式法律。

眾院籌款委員會20日表決，要求公布對國稅局強制稽查總統稅表計畫的調查報告，並批准公布前總統川普六年的稅表，但稅表要在刪減編輯後才能公布。

國稅局的調查報告顯示，儘管國稅局規定強制稽查總統稅表，但川普2017和2018兩年的稅表沒有稽查，而是2019年首次開始稽查，當年4月3日，民主黨的眾院籌款委員會主席尼爾(Richard Neal)要求時任國稅局長萊提格(Charles Rettig)稽查川普的稅表。

新法案特別規定，國稅局對總統及其控制的實體機構的稅表都要稽查，而且要在報稅後盡快稽查，在總統報稅後90天內公布。

尼爾在眾院全體辯論時表示，籌款委員會調查了國稅局四年前對總統稅表的稽查，以了解國稅局稽查總統複雜稅表時面臨的壓力。他說：「委員會本來期待國稅局能夠迅速稽查，投入的大量人力能夠達到稽查目的，但我們在高院裁決後才發現，國稅局強制稽查總統稅表的計畫沒有落實，還不是落實得不好，而是根本沒有落實。」

尼爾說，由於國稅局沒有執行自己的政策，因此「最有效的措施是國會通過立法填補空白，取消國稅局的稽查自主權，這就是我們今天法案的宗旨。」