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布林肯談烏戰：美贊成外交止戰

記者張文馨、編譯茅毅／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基(左) 21日訪美與拜登總統會談，兩人對結束戰爭的看法，各有盤算。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基(左) 21日訪美與拜登總統會談，兩人對結束戰爭的看法，各有盤算。(美聯社)

俄烏戰爭開打逾300天，國務卿布林肯(Antony Blinken)22日肯定烏克蘭總統澤倫斯基願探索和平提議，以外交方式結束戰爭，不過問題在當前的俄羅斯沒有意願，美國最好持續協助烏克蘭，才能使俄總統普亭加速考慮終戰。

澤倫斯基21日在國會演說時稱烏方已經準備好「和平提議」，並獲拜登總統支持；白宮表示，美將與烏克蘭共同討論此事。

布林肯22日在國務院表示，美贊同澤倫斯基的主張，即外交是終止這場戰爭的唯一方式。布林肯表示，澤倫斯基的提議是個好的開始，問題在俄羅斯到目前為止，讓人看不出有任何坐下來談判，追求公平且長久和平的意願，「我們還沒看到這點。」

一名美國高官透露，拜登政府亟欲與澤倫斯基討論以外交途徑結束戰爭的看法，以便美方能加快俄烏重返談判桌的進程，拜、澤微笑握手的背後，兩人各有盤算。

拜登在聯合記者會中，當著澤倫斯基面表明，北約組織內部對是否提供長射程飛彈給烏克蘭看法分歧，成員國現在並不想跟俄國開戰。

前述知情美國高官說，拜登政府聚焦的是澤倫斯基對循外交方式使戰爭落幕的想法，以及如何才能確保基輔在談判桌上占得可能的最有利地位。

據報導，在21日的「拜澤會」中，拜登當面詢問澤倫斯基對俄烏戰爭的解決方案。美國智庫外交關係協會研究員費克斯指出，莫斯科想要的是停火，爭取時間使俄軍重整旗鼓。

美國前駐波蘭大使佛里特則強調，即使不談立即爭取到更多美援武器，澤倫斯基此行仍滿載而歸，他試圖強化並擴大美國內部甚至整個自由世界挺烏的政治基礎。而這全都有賴美國上下堅持下去，他想藉此行更接美國的地氣。

澤倫斯基 拜登 烏克蘭

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