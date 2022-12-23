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1.7兆開支法案 參院搶過關 舒默：最重要撥款計畫

編譯盧炯燊／綜合22日電
國會參院22日趕在假期前通過2023年度1.7兆元開支法案，圖為國會大廈前的聖誕樹。（歐新社）
國會參院22日趕在假期前通過2023年度1.7兆元開支法案，圖為國會大廈前的聖誕樹。（歐新社）

兩黨經過討價還價後，國會參院22日通過2023年度1.7兆元開支法案，為聯邦機構提供運作經費至2023年9月，法案也包括對烏克蘭的450億元軍事及經濟援助。

該法案長達4155頁，在68票贊成、29票反對下通過，其中約7725億元用於國內項目及8580億元用於國防。

由於這是國會本個會期最後一個要通過的重要法案，國會議員因此花了數星期時間遊說並附帶其他法案，包括援助烏克蘭及變更稅收政策等。

參院通過法案後，現交給眾院在23日完成最後表決，一般相信應會順利通過，再交給總統拜登簽署成為法律。雖然眾院通過應無懸念，但多數黨領袖侯耶爾(Steny Hoyer)表示，眾院還會批准一項權宜性的支出法案，確保法案正式成法前，政府運作不受干擾。

法案在參院獲通過的主因，在於參議員們必須在23日午夜前批准法案，否則有部分政府機構關閉停擺。這些議員中有些急於在假期前完成，但更多人擔心若明年由共和黨控制眾院後，要達成妥協會更加困難。

直至21日，兩黨在不少修正案上仍存在分歧，極有可能阻止法案獲通過，但一夜之間談判取得突破，參議員們22日早上通過了十幾項修正案，之後最終批准法案。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在法案通過後表示，這是在很長一段時間內完成的最重要的撥款計畫之一，獲幫助的人廣泛且深入。

共和黨多數人反對該法案，但支持的少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)認為，有關法案將國防開支增加近10%，將為美國武裝部隊提供確保國家安全所需的資金及穩定性。

最終有18名共和黨參議員與民主黨人一起對法案投下贊成票。

開支法案還包括限制聯邦政府裝置使用應用程式TikTok所需費用、向烏克蘭提供約450億元的戰時軍事及經濟援助等、大約400億元的本土緊急支出，主要用於協助全國社區從乾旱、颶風和其他自然災害中恢復過來。

法案還允許國會繼續執行過去兩年通過的一些最重要法案，其中包括促進美國晶片生產、擴大對受傷退伍軍人的醫療保健服務。

國會參院22日趕在假期前通過2023年度1.7兆元開支法案，多數黨領袖舒默表示，...
國會參院22日趕在假期前通過2023年度1.7兆元開支法案，多數黨領袖舒默表示，這是最重要的撥款計畫之一。（歐新社）

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