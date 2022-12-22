我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鴿派抬頭？明年Fed決策官員大換血 多名鷹派將失投票權

馬斯克太忙 大中華區總裁朱曉彤成了特斯拉接班大熱門

中國疫情兇猛 世衛「非常關切」 譚德塞籲：快打疫苗

編譯盧炯燊／綜合21日電
北京疫情爆發，21日一家醫院的發燒門診前，病患排隊等候。（Getty Images）
北京疫情爆發，21日一家醫院的發燒門診前，病患排隊等候。（Getty Images）

中國放棄新冠「清零」政策後感染人數激增，世界衛生組織(WHO)對此表示「 非常關切」，總幹事譚德塞21日警告，中國滯後的疫苗接種率可能導致大量高風險人群染疫，他支持中國政府集中精力為這類人群接種疫苗。

譚德塞21日在記者會上表示，為了更好的作出全面風險評估，世衛組織需要更多有關中國新冠重症的信息，特別是有關住院人數及入住重症監護病房的信息。

他又說，隨著嚴重疾病報告的增加，世衛組織非常關注中國不斷變化的疫情形勢，雖然新冠死亡人數已經從全球峰值下降了90%以上，但病毒仍有太多不確定性，因此無法得出大流行已經結束的結論。

有專家警告，新冠疫情在中國不受控制的大爆發，可能會刺激出現新的變種，從而破壞全球在遏制疫情方面取得的進展。

世衛組織突發衛生事件規畫執行主任瑞安(Michael Ryan)在同一場合解釋，中國疫情大爆發不僅僅是取消「清零」政策，而是不可能遏止Omicron的傳播，Omicron是迄今止最強傳播率的變種，因此阻止它的傳播就是接種疫苗。

瑞安指出，中國60歲以上人群的疫苗接種率遠遠落後於許多國家，而且國產疫苗的有效性約為50%。對於像中國這樣人口眾多、有大量弱勢群體的國家來說，光是這種保護還不足夠。

他又說，雖然中國最近幾星期大幅提高接種疫苗能力，但仍不清楚是否足夠。

瑞安認為，目前關鍵在於未來一、兩個星期是否有足夠的疫苗接種，若是的話，將會減輕第二波影響及對衛生系統的壓力。

目前中國將只有新冠病毒導致肺炎及呼吸衰竭死亡，才被歸類為確診死亡病例，瑞安認為中國的新冠死亡定義過於狹窄，大大低估了與病毒有關的真實死亡人數。因為在考慮到感染的嚴重程度時，有許多感染者因為不同器官系統受病毒破壞而死亡。

中國疫情爆發，21日貴州一名婦女接受新冠疫苗接種。（Getty Images）
中國疫情爆發，21日貴州一名婦女接受新冠疫苗接種。（Getty Images）

疫苗 疫情 世衛

上一則

克宮警告：美再軍援烏 將「激化」戰事

下一則

疫情後迎高通膨 美國人「心理健康」創21年新低

延伸閱讀

WHO：新冠疫情席捲 中國ICU很忙…快打疫苗

WHO：新冠疫情席捲 中國ICU很忙…快打疫苗
首個西方疫苗…BNT獲准進中國 只准德國公民接種

首個西方疫苗…BNT獲准進中國 只准德國公民接種
中國疫情擴大 德國願運數億劑BNT疫苗北京沒接受

中國疫情擴大 德國願運數億劑BNT疫苗北京沒接受
郭董苦等BNT次世代疫苗 指揮中心：還在考慮

郭董苦等BNT次世代疫苗 指揮中心：還在考慮

熱門新聞

為防範新冠疫情在冬季擴大，白宮宣布即日起再免費發放試劑供民眾在家檢測，並協助各州重啟路邊檢測站。（Getty Images)

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

2022-12-16 12:01
武漢華南海鮮市場2020年初爆發新冠疫情後隨即遭封鎖。(美聯社)

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

2022-12-16 12:38
國會準備在開支法案納入退休儲蓄條款，讓民眾能積攢退休儲蓄。圖為幾個退休者在佛州退休社區小聚。(Getty Images)

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

2022-12-21 16:30

世界日報App今起全新改版 3大亮點讓你看遍世界

2022-12-17 07:30
病毒肆虐導致北加生產的萵苣價格飆漲。（Getty Images）

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

2022-12-18 09:51
教育部的最新郵件說，如果教育部在法院勝訴，將審議更多借貸人的免學貸申請。（美聯社）

你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜

2022-12-15 13:15

超人氣

更多 >
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知