中國疫情兇猛 世衛「非常關切」 譚德塞籲：快打疫苗

北京疫情爆發，21日一家醫院的發燒門診前，病患排隊等候。（Getty Images）

中國放棄新冠「清零」政策後感染人數激增，世界衛生組織(WHO)對此表示「 非常關切」，總幹事譚德塞21日警告，中國滯後的疫苗 接種率可能導致大量高風險人群染疫，他支持中國政府集中精力為這類人群接種疫苗。

譚德塞21日在記者會上表示，為了更好的作出全面風險評估，世衛 組織需要更多有關中國新冠重症的信息，特別是有關住院人數及入住重症監護病房的信息。

他又說，隨著嚴重疾病報告的增加，世衛組織非常關注中國不斷變化的疫情 形勢，雖然新冠死亡人數已經從全球峰值下降了90%以上，但病毒仍有太多不確定性，因此無法得出大流行已經結束的結論。

有專家警告，新冠疫情在中國不受控制的大爆發，可能會刺激出現新的變種，從而破壞全球在遏制疫情方面取得的進展。

世衛組織突發衛生事件規畫執行主任瑞安(Michael Ryan)在同一場合解釋，中國疫情大爆發不僅僅是取消「清零」政策，而是不可能遏止Omicron的傳播，Omicron是迄今止最強傳播率的變種，因此阻止它的傳播就是接種疫苗。

瑞安指出，中國60歲以上人群的疫苗接種率遠遠落後於許多國家，而且國產疫苗的有效性約為50%。對於像中國這樣人口眾多、有大量弱勢群體的國家來說，光是這種保護還不足夠。

他又說，雖然中國最近幾星期大幅提高接種疫苗能力，但仍不清楚是否足夠。

瑞安認為，目前關鍵在於未來一、兩個星期是否有足夠的疫苗接種，若是的話，將會減輕第二波影響及對衛生系統的壓力。