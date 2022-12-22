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「外國疫苗」首進中國 德BNT輸中 僅限僑民接種

編譯孫梁／綜合21日電
德國首批輝瑞疫苗運往中國，此為外國疫苗首次進入中國。（路透）
德國首批輝瑞疫苗運往中國，此為外國疫苗首次進入中國。（路透）

德國政府發言人21日表示，德國將首批BioNTech公司生產的輝瑞疫苗運往中國，主要是針對德國僑民，為外國疫苗首次進入中國。

發言人沒有說明運送疫苗的時間和數量，儘管柏林也鼓勵德國人以外的其他外國人接種，但送出的疫苗估計可供約兩萬人使用。發言人表示，正在研究其他外國人接種輝瑞疫苗的可能性。

德國總理蕭茲上月訪問中國時達成協議，中國同意在中國的德國人接種疫苗，德國總理要求中國允許德國人像中國人一樣免費接種。

德國政府致函在中國的德國僑民說，將為12歲以上的所有人免費提供歐盟批准的疫苗與加強劑，但不包括其他國籍的家庭成員，12歲以下兒童將在晚些時候接種。

德國疫苗是送到在中國的德國企業和大使館，德國還與其他歐盟國家協商如何為其他歐盟國家的公民接種，但給其他外國人接種，需要中國政府同意。

德亦准科興入境

發言人表示，作為互惠，在歐洲的中國公民將可接種中國的科興疫苗。有報導說，德國衛生部本月初已批准科興疫苗進入德國。科興疫苗尚未獲得歐洲管理部門批准，但世衛組織或已經開了綠燈。

中國迄今堅持只用傳統技術研製的國產疫苗，而不是西方基於mRNA技術生產的疫苗。

德國向中國運送疫苗正值中國放棄嚴格的清零政策突然放開導致感染劇增，脆弱的衛生系統應接不暇，衛生專家預計，中國明年的染疫死亡人數可能超過百萬。

允許德國疫苗進入，是中國向德國做出的姿態，表明兩國在貿易和氣候議題經歷多年的緊張後，中國試圖加強與德國的關係。

中國批准使用九種國產疫苗，比任何國家都多，但沒有一種疫苗適用於傳染性強的Omicron變種，而發達國家使用的輝瑞和莫德納(Moderna)疫苗加強針，正是為因應Omicron變種而研製的，兩種疫苗在全球使用最廣。

疫情爆發之初，輝瑞公司與上海復星醫藥公司達成為大中華區供應疫苗的協議，輝瑞疫苗已在香港和台灣使用，但中國主管部門仍未結束在中國使用的審查。

德國首批輝瑞疫苗運往中國，此為外國疫苗首次進入中國。（路透）
德國首批輝瑞疫苗運往中國，此為外國疫苗首次進入中國。（路透）

疫苗 德國 輝瑞

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