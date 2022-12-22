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疫情後迎高通膨 美國人「心理健康」創21年新低

記者張聲肇／綜合報導
蓋洛普民調發現，美國人的心理健康降至歷史新低，23%成年人過去一年當中曾尋求心理諮詢。（Getty Images）
蓋洛普民調發現，美國人的心理健康降至歷史新低，23%成年人過去一年當中曾尋求心理諮詢。（Getty Images）

蓋洛普21日公布的民調發現，美國人的心理健康降至歷史新低，僅31%成年人認為自己的心理健康與情緒狀況「優等」，比過去最低紀錄還少了3個百分點，而尋求心理幫助的人更多。

另44%受調民眾認為自己的心理健康「很好」；自認為優等和很好的總計有75%，歷來最低，也比2001年以來的平均低了10個百分點。另一方面，17%成年人說自己的心理健康「尚可」，7%說「很差」；很差的比率是蓋洛普有心理健康調查以來最高的紀錄。

新冠肺炎襲美前，心理健康「優等」的美國人每年平均有45%。疫情後，美國成年人不僅擔心自己，也擔心子女的心理健康；到了2020年11月，自認心理健康優等的美國人剩下34%，達到2001年首度心理健康調查以來的最低點。

去年的調查結果和前年底差不多，但今年11月9日到12月2日進行的調查，發現美國人的心理健康狀況更差，這表示疫情雖已改善，其負面效應仍存，另外還有高通膨造成的經濟憂慮。

女性、年輕人和家庭年收入較低的人，較不可能把自己的心理健康評價為「好」；18-34歲的成年人和家庭年收入低於10萬元的人，也比去年更不可能評為「優」。

調查顯示，23%成年人過去一年當中曾看過心理醫生、治療師、心理輔導人員等，和2004年比起來，增加了10%。2004年自評心理健康「優」的比率高達51%，比現在足足多出20%。2001年的問卷含心理求醫的問題，那年有10%成年人尋求心理幫助，自評為優的則有43%。

至於身體（肢體）健康，美國人向來不像對自己的心理健康那麼正面看待。根據最新調查，自認身體健康「優」的佔26%，也是歷史新低，倒也符合歷史趨勢，也較沒受到新冠病疫的影響。47%成年人說自己的身體健康「很不錯」，21%說「尚可」，5%說「很差」。

心理健康 疫情 民調

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