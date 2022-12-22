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「美國人」成有害詞？史丹福大學挨批 馬斯克發文狠酸

記者胡玉立／綜合報導
史丹福大學發布一份指南，倡議以「美國公民」(US Citizen)來取代「美國人」(American)，引起抨擊。（美聯社）
史丹福大學發布一份指南，倡議以「美國公民」(US Citizen)來取代「美國人」(American)，引起抨擊。（美聯社）

史丹福大學(Stanford University)資科(IT)部門發起「消除有害語言倡議行動」(Elimination of Harmful Language Initiative)，選出幾十個他們認為應該「砍掉重練」的「黑名單」字詞；「美國人」(American)一字，赫然在列。

長13頁的倡議文件指出，「美國人」(American)這個字通常只指來自美國(United States)的人，暗指只有美國才是美洲(Americas)最重要的國家，但美洲實際上由42國組成；倡議建議改用「美國公民」(US Citizen)來取代「美國人」(American)。

這份「有害語言黑名單」是根據史丹福IT社區委員會(CIOC)和有色人種技術訊息 (POC-IT)小組2020年12月發布的「團結行動承諾聲明」(Statement of Solidarity and Commitment to Action)編製而成。想看到黑名單列表，必須登入史丹福大學官網。但該校保守派刊物「史丹福評論」(Stanford Review)顯然對這整件事不以為然。

「史丹福評論」本周刊出一篇附帶「黑名單」連結的文章，標題為「老大哥在看著你：史丹福的新『有害語言』指南」。全文竭力將所有被列入「黑名單」的不受歡迎字詞包含在內。不受歡迎的字詞中，也包括「黑名單」(Blacklist)這個字。

史丹福大學校內也有反對聲浪。該校醫學院教授巴塔查雅(Jay Bhattacharya)推文表示，「我還記得我入籍成為美國公民(American citizen)時，我有多自豪。現在我仍以身為美國人(American)為榮，我不在乎史丹福大學不贊成我用這個詞。」

這篇倡議文件也很快引來右翼人士的回應和訕笑。推特老闆馬斯克(Elon Musk)也推文說：「史丹福不贊成說你以身為美國人為榮？哇哦。」

史丹福大學「消除有害語言」倡議文件主要是將不受歡迎字詞分為幾類，包括「殘障歧視」(Ableist)、「殖民主義者」(Colonialist)和「文化挪用」(Culturally Appropriative)等，入列字詞都提供了替換詞建議。

除了「美國人」，該倡議也不贊成使用「西班牙裔」(Hispanic)，建議改用「拉丁裔」(Latinx)。其他不受歡迎字詞還包括：「墮胎」(abort,「可能無意中引起有關墮胎的宗教/道德問題」)、「用戶」(user，「與藥物濫用者或利用他人謀取私利者有關」)、guys和seminal(「強化男性主導的語言」)、主人(master，「歷史上，都是主人奴役人民」)等。

就連「祖父」(grandfather)也被排除在外，因為它根源於南方各州採用的「祖父條款」(grandfather clause)，該條款拒絕給予黑人投票權；倡議建議將grandfather改用「legacy」。至於過去這兩年流行的「Karen」，倡議建議改成「苛刻或自以為是的白人女性」。

另外還有兩個不受歡迎字詞的出現，讓所有新聞記者大感驚訝，那就是「倖存者」(survivor)或「受害者」(victim)；該倡議建議改為「經歷過XX的人」。

史丹福大學 美國公民 墮胎

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