中國疫情海嘯來襲 專家：恐200萬人病歿

中國防疫措施鬆綁後，專家估計可能會有數百萬人因染疫死亡。圖為北京一家殯儀館內，身著防護服的工作人員將遺體移進棺材。(路透)

中國突然取消防疫 「清零」政策，專家估計，在人民脆弱、疫苗接種不足以及先天免疫欠缺的情況下，恐使病毒廣泛傳播，形成疫情 「海嘯」，使醫療體系疲於應付並導致200萬或更多人病亡。不過官方迄今只公布少數死亡病例。

路透報導，廣西自治區疾病預防控制中心主任醫師卓家同在「上海預防醫學 」月刊上月登載的報告中表示，中國若以香港今年的相同方法鬆綁防疫限制措施，將造成200多萬人病歿，超過2億3300萬人確診。

根據「自然醫學雜誌」(Nature Medicine)刊登的報告，中、美兩國科學家5月預估，中國若在沒有採取加強接種和提供治療藥物等防護措施的情況下中止清零政策，可能會有較150萬略多的人口病亡。

這些科學家預測，根據全球變異病毒嚴重性資料，重症病患對加護病房的高峰需求量將達到15倍以上，造成約150萬人病故。

華盛頓大學(University of Washington)健康計量評估研究中心(IHME)16日在更新過的預測模型中指出，預期中國截至2023年會有100萬人以上病亡，明年4月會達到高峰，死亡病例將累積到32萬2000起。

美華裔專家：90天內中國60%人口將染疫

美國著名華裔流行病學和公共衛生專家丁亮(Eric Feigl-Ding)則表示，在中國當局對嚴厲的防疫封控措施突然鬆綁後，中國新冠疫情持續飆升，各家醫院對染疫患者已經應接不暇。未來三個月期間，中國60%的人口，或者說世界人口的10%都將感染新冠，而且染疫死亡人數可能高達數百萬人。

不過根據中國衛計委的統計，自從新冠疫情三年前在湖北武漢爆發以來，中國累計染疫死亡病例為5242例，不過外界對這一數據的真實程度越來越持懷疑態度。

丁亮博士是世界衛生網絡聯合創始人，現任新英格蘭複雜系統研究所新冠病毒研究特別工作組負責人。丁亮認為，中共目前放開疫情管控的目標就是「讓能感染者都感染，讓該死亡者都死亡，而且盡早感染，盡早死亡，盡早達到峰值，盡早恢復生產」。