中國火葬場「滿地屍袋」 官方僅通報5死

中國防疫措施鬆綁後，各地忙於處理不斷送來的屍體，他們大多因染疫而亡。圖為北京一家火葬場，工作人員在運送遺體。(美聯社)

中國放棄新冠肺炎「清零」政策，各地火葬場大排長龍；年假下月將至，專家分析可能出現三波疫情 高峰。

中國月初宣布解除近三年的封鎖、隔離與大規模檢疫等清零政策，確診病例激增，官方坦言難以追蹤相關數據。

重慶市官員呼籲輕症者照常上班，醫院與藥房的醫療能量逼近臨界點。

各地火葬場20日表示，難以負荷大量待火化的遺體，一段網路畫面顯示，火葬場屍袋擺滿地，彷彿回到2020年和2021年的疫情高峰。

「華爾街日報」報導，北京 市被指定專門負責接收和火化染疫死亡患者的東郊殯儀館自從封控措施鬆綁和疫情飆升以來，每天都接收大量遺體，工作人員24小時超負荷工作，可仍然忙不過來。

東郊殯儀館一位女性員工向記者表示，該殯儀館平常一天接收30至40具遺體，但現在每天接收約200具遺體。

重慶火葬場一名職員告訴記者說：「近日遺體激增好幾倍，我們很忙，沒有冰櫃放遺體，我們也不確定死者是否染疫。」

廣州增城區一處火葬場的員工表示，每天火化逾30具遺體，「其他區的遺體也送到這」。

火葬場員工說，「全廣州都是如此，我們一直接到電話」，但「難說遺體激增是否都與新冠相關」。

北京政府20日通報五人染疫病歿，前一天為兩人；但媒體記者在東郊火葬場看到十多輛靈車排隊數小時等待進場。

中國政府取消大規模強制檢測 ，讓激增的病例難以追蹤確切數據。中國當局20日宣布，全國19日共有五人死於新冠病毒感染，比前一天多三人死亡，累計死亡人數達5242。國家衛健委稱，新增確診2722例，比前一天的1995例明顯增加。

中國疾病預防控制中心首席流行病學者吳尊友則表示，中國正處於冬季可能出現的三波疫情的第一波；他解釋，首波疫情從12月中旬持續到1月中旬，主要發生在城市；第二波在明年1月下旬至2月中旬，始於為期一周的農曆年節前春運，數億人搭乘各種交通工具返鄉過節。