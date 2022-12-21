我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

梅西超越「那顆蛋」 笑擁金盃IG貼文按讚數登歷史第一

中國火葬場「滿地屍袋」 官方僅通報5死

編譯陳韻涵／綜合20日電
中國防疫措施鬆綁後，各地忙於處理不斷送來的屍體，他們大多因染疫而亡。圖為北京一家火葬場，工作人員在運送遺體。(美聯社)
中國防疫措施鬆綁後，各地忙於處理不斷送來的屍體，他們大多因染疫而亡。圖為北京一家火葬場，工作人員在運送遺體。(美聯社)

中國放棄新冠肺炎「清零」政策，各地火葬場大排長龍；年假下月將至，專家分析可能出現三波疫情高峰。

中國月初宣布解除近三年的封鎖、隔離與大規模檢疫等清零政策，確診病例激增，官方坦言難以追蹤相關數據。

重慶市官員呼籲輕症者照常上班，醫院與藥房的醫療能量逼近臨界點。

各地火葬場20日表示，難以負荷大量待火化的遺體，一段網路畫面顯示，火葬場屍袋擺滿地，彷彿回到2020年和2021年的疫情高峰。

「華爾街日報」報導，北京市被指定專門負責接收和火化染疫死亡患者的東郊殯儀館自從封控措施鬆綁和疫情飆升以來，每天都接收大量遺體，工作人員24小時超負荷工作，可仍然忙不過來。

東郊殯儀館一位女性員工向記者表示，該殯儀館平常一天接收30至40具遺體，但現在每天接收約200具遺體。

重慶火葬場一名職員告訴記者說：「近日遺體激增好幾倍，我們很忙，沒有冰櫃放遺體，我們也不確定死者是否染疫。」

廣州增城區一處火葬場的員工表示，每天火化逾30具遺體，「其他區的遺體也送到這」。

火葬場員工說，「全廣州都是如此，我們一直接到電話」，但「難說遺體激增是否都與新冠相關」。

北京政府20日通報五人染疫病歿，前一天為兩人；但媒體記者在東郊火葬場看到十多輛靈車排隊數小時等待進場。

中國政府取消大規模強制檢測，讓激增的病例難以追蹤確切數據。中國當局20日宣布，全國19日共有五人死於新冠病毒感染，比前一天多三人死亡，累計死亡人數達5242。國家衛健委稱，新增確診2722例，比前一天的1995例明顯增加。

中國疾病預防控制中心首席流行病學者吳尊友則表示，中國正處於冬季可能出現的三波疫情的第一波；他解釋，首波疫情從12月中旬持續到1月中旬，主要發生在城市；第二波在明年1月下旬至2月中旬，始於為期一周的農曆年節前春運，數億人搭乘各種交通工具返鄉過節。

吳尊友表示，年後人們返工，第三波病例將從2月下旬持續到3月中旬。

中國防疫措施鬆綁後，各地忙於處理不斷送來的屍體，他們大多因染疫而亡。圖為北京一家...
中國防疫措施鬆綁後，各地忙於處理不斷送來的屍體，他們大多因染疫而亡。圖為北京一家火葬場，家屬手持逝去家人的遺像。(Getty Images)

疫情 北京 檢測

上一則

美CDC研究：打新版補強針 急診、住院風險降50%以上

下一則

法典第42卷若廢 移民法庭吃不消

延伸閱讀

中國稱肺炎「呼吸衰竭」才算染疫亡 標準不同於歐美

中國稱肺炎「呼吸衰竭」才算染疫亡 標準不同於歐美
中國京劇名伶猝死、清華教授感冒去世 通報均未提新冠

中國京劇名伶猝死、清華教授感冒去世 通報均未提新冠
中國新冠防疫政策轉向後疫情升高 南加親友支招

中國新冠防疫政策轉向後疫情升高 南加親友支招
中國放棄清零 「火葬場大排長龍」 政府承認難監控

中國放棄清零 「火葬場大排長龍」 政府承認難監控

熱門新聞

為防範新冠疫情在冬季擴大，白宮宣布即日起再免費發放試劑供民眾在家檢測，並協助各州重啟路邊檢測站。（Getty Images)

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

2022-12-16 12:01
武漢華南海鮮市場2020年初爆發新冠疫情後隨即遭封鎖。(美聯社)

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

2022-12-16 12:38

世界日報App今起全新改版 3大亮點讓你看遍世界

2022-12-17 07:30
病毒肆虐導致北加生產的萵苣價格飆漲。（Getty Images）

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

2022-12-18 09:51
教育部的最新郵件說，如果教育部在法院勝訴，將審議更多借貸人的免學貸申請。（美聯社）

你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜

2022-12-15 13:15
華裔國會眾議員孟昭文13日呼籲郵政服務局採取更多措施，打擊郵件盜竊犯罪。圖為深綠色郵箱。(取自孟昭文推特)

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

2022-12-14 13:30

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年