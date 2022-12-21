美CDC研究：打新版補強針 急診、住院風險降50%以上

疾病防治中心(CDC )發布的最新報告顯示，已接種升級版新冠疫苗補強針(updated bivalent boosters)的成年人更能預防罹患重症；與尚未接種此版疫苗者相比，已接種者因COVID-19急診或住院的風險，降低了50%以上。

CDC報告首度細算出輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)升級版補強針預防重症的效果。但數據同時顯示，自9月推出升級版補強針以來，使用率很低，只有約14%符合資格者(5歲以上)接種。

政府官員正重新大力推動更多人接種升級版疫苗。主要是各項訊息顯示，在流感季節侵襲和呼吸道合胞病毒 (RSV) 重創後，預料還會出現另一波COVID-19冬季激增現象。接連三重病毒打擊，醫院不堪重負，許多家庭一連生病數週，家長被迫工作缺勤的數量也創下紀錄。

CDC數據顯示，9月中旬以來，COVID-19病例平均每天超過6萬6000例，過去七天平均每天死亡約400例；逾4萬名患者因COVID住院，每天有逾9000名患者因COVID入院。去年此時的COVID病例較現在增加一倍，約7萬人住院，平均每天死亡約1300人。由於缺乏居家檢測 確診病例報告，患病例數據較難做為準確判斷和比較的指標。

阿拉巴馬大學伯明翰分校傳染病主任馬洛佐 (Jeanne Marrazzo) 表示，CDC關於補強劑有效性的新數據令人鼓舞，「新疫苗9月1日才問市，兩項研究卻都迅速呈現顯著效果，真是驚人。」馬洛佐強調，「在這個呼吸道病毒肆虐的冬天，大家(尤其是老年人)最好去接種補強劑和流感疫苗 ；而且數據顯示，流感疫苗與今年的流行毒株非常匹配！」

CDC新冠疫苗有效性小組負責人林克-蓋勒斯(Ruth Link-Gelles)表示，新報告提供更多細節，顯示補強劑提供了「更大好處」，對於在約一年前接種最後一次疫苗的成年人尤其有效；已接受升級版補強劑的65歲以上長者，防範重症和住院治療的保護顯著增加；在單價或舊疫苗劑量之上，多加了70%到80%保護。

林克-蓋勒斯指出，目前約有1億5000萬名有資格施打升級版補強針的國人尚未接種，其中包括逾2800萬名65歲以上、重症風險最高人群，他們已逾11個月未接種過疫苗。眼看進入假期，人們將外出旅行和參加室內節慶聚會，感染風險增加，林克-蓋勒斯說：「現在真的是接種疫苗的最佳時機。」