法典第42卷若廢 移民法庭吃不消

德州格蘭德河的一段淺水區近來成為偷渡熱點，州府派國民兵用鐵絲網堵上河岸邊界籬障的缺口，廣播喊話宣布越河跨境非法。(路透)

疫情 間在美國法典第42條款(Title 42)公共衛生規定下，以防疫為由的移民庇護 禁令21日到期，全國各地的移民法庭都將面臨工作量陡增和更多的案件積壓，即使最高法院裁定禁令暫緩執行，也不能緩解移民法官的擔憂。

新冠疫情爆發後，前總統川普2020年3月發布庇護禁令，以便將無證移民迅速送回墨西哥和他們的母國，迄今驅逐移民140多萬。

截至2022年12月，全國的移民法庭積壓的待審案超過150萬件，如果禁令解除，積壓案件將立刻暴增。

退休移民法官艾恩霍恩(Bruce Einhorn)表示，他過去17年在全國許多移民法庭聽審移民案成千上萬，移民積壓案的增多是按小時計，他的同事在禁令實施前，就對堆積如山的積壓案感到無奈和憤怒。他說：「如果不考慮繼續增多的申請，移民法庭處理一份申請可能需要八年，也可能是10年。」

移民法庭不是司法體系的組成部分，而是隸屬於政府行政部門。移民法官與其他法官不同，受司法部保護，並不控制自己審理的案卷。

艾恩霍恩說，移民法庭人手不足，已不堪重負，他的同事工作負荷都大，經常受到類似創傷後緊張綜合症的壓力。

移民法庭處理全球200個國家的移民庇護申請，邊界地區大規模湧入的移民構成新增案件的大部分。全國約有600名移民法官，艾恩霍恩預計，移民法庭需要更多移民法官，「要確定哪些案件需一審、二審或三審，多數移民法庭的積壓達六年，不能平等處理所有的積壓案」。