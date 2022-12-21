防疫遣返令暫維持 庇護申請者徬徨

美墨邊界兩邊的移民壓力都在升高，邊界對面墨西哥華雷斯市的收容站人滿為患，約2萬移民準備越境進入美國。(Getty Images)

聯邦最高法院19日下令暫時維持以防疫為由的移民庇護禁令後，聚集在美墨邊界的大批移民的命運，將面臨更多的不確定性，邊界兩側的移民給當地社區帶來的壓力繼續增大。

最高院 是在庇護禁令21日到期前，應19個保守派主政州的請求決定暫時維持禁令，以等待最高院的最終裁決。保守派說，撤銷禁令將導致移民大規模湧入，邊界地區出現前所未有的危機，加大各州健保、治安和公共服務體系的壓力。

國土安全部承認接到最高院的裁決，表示即使在禁令解除後，也將繼續管好邊界地區的安全、秩序和人道問題。拜登政府向邊界地區調集更多物資，增派2萬3000名執勤人員，以便為禁令撤銷做好準備。

德州 艾爾帕索市(El Paso)民主黨市長李瑟(Oscar Leeser)說，美墨邊界兩邊的移民壓力都在升高，邊界對面墨西哥華雷斯市(Ciudad Juárez)的收容站人滿為患，約2萬移民準備越境進入美國。美墨邊界一條公路上豎起警告牌，要求開車人注意路上隨時會出現行人。

艾爾帕索在擴大安置能力，將大型建築改造成收容站，紅十字會送來1萬張嬰兒床。為了減緩壓力，當地官員希望包車將更多移民送到其他城市和附近州，以及移民的親友家和慈善資助機構，李瑟說：「我們準備應對未來可能出現的任何局面。」

德州格蘭德河的一段淺水區近來是偷渡熱點，州府派國民兵用鐵絲網堵上河岸邊界籬障的缺口，廣播喊話宣布越河跨境非法。

艾爾帕索宣布緊急狀態，州府派來400名國民兵，主要是驅離非法移民 和保護弱勢移民。

艾爾帕索一座教堂的收容站前排起長隊，移民等候晚上住宿和卡車送來食物，警察和清潔工打掃丟棄的物品和毛毯。市中心的聖心教會在收集物資，教會的健身房安排了200名移民住宿，其中多數是婦女兒童。

一個來自委內瑞拉的48歲移民說，他跋涉三個月才來到艾爾帕索，身上沒錢也沒有人資助他去往更遠的城市，他只能留在當地。