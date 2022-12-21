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芬太尼氾濫 今年緝獲量「足以毒殺所有美國人」

記者張聲肇／綜合報導
聯邦緝毒局(DEA)今年以來已沒收3億7900萬劑非法芬太尼。圖為加州阿拉米達郡警方展示的92.5磅非法芬太尼。(Getty Images)
聯邦緝毒局(DEA)今年以來已沒收3億7900萬劑非法芬太尼。圖為加州阿拉米達郡警方展示的92.5磅非法芬太尼。(Getty Images)

聯邦緝毒局(DEA)20日宣布，今年以來已沒收3億7900萬劑非法芬太尼(fentanyl)，包括1萬磅粉狀和5060萬顆人工合成的類鴉片劑；DEA局長米爾格拉姆(Anne Milgram)說，這個緝獲量足以「殺死所有美國人」。

「華盛頓郵報」報導，美國的非法芬太尼，主要靠墨西哥毒梟源源不斷走私進入美國；去年全美10萬7000人死於用藥過量，其中三分之二的罪魁禍首就是芬太尼。

米爾格拉姆指出，國內的芬太尼，主要是由兩大墨西哥販毒集團─新那羅亞幫(Sinaloa)和哈利斯科幫(Jalisco ,CJNG)供應。

據華郵調查報導，芬太尼是18歲到49歲美國人的最大死因，2019年以來，吸食芬太尼過量致死案例激增94%，芬太尼造成的死亡人數，超過車禍、槍枝暴力和自殺。

DEA公布的數字還不是全貌，未列入本會計年度海關與邊境保護局(CBP)在南部邊境查獲的1萬4000磅芬太尼，數量打破歷史紀錄。僅11月，CBP在美墨邊境就查緝到2900磅，也打破這個月份歷來紀錄。

芬太尼的毒性比海洛因強50倍，墨西哥販毒集團靠製造和販運這一高致癮力的便宜毒品，每年可賺逾10億美元。DEA說，上述兩大幫派大量生產的芬太尼，化學原料大多來自中國。

毒販把芬太尼做成藥丸，偽裝成處方止痛藥，或混入吸毒成癮患者想要的「強力」鴉片藥粉中，美國的藥販更進一步摻入安非他命、古柯鹼、或其他禁藥，讓藥性更強，更多人上癮。街頭販售的芬太尼丸，有六成足以致命。

非法芬太尼大多藏在商業卡車或私人轎車裡，大搖大擺地從墨西哥駛進美國，海關和緝毒局查獲的，僅占其中5%到10%。

墨西哥 美墨邊境 CBP

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