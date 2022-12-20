美國釋出儲油降油價 反獲40億巨利

為壓低油價而緊急釋出的美國戰略儲備石油 預計於本月結束。這段期間，聯邦政府以平均每桶96.25元的價格售出1.8億桶原油，遠高於近期市場價格的74.29元，相當於賺進將近40億元。

西德州中間基原油(WTI)下個月的期貨價格比俄烏戰爭高峰期下降40%，問題是低價是否會持續下去。

部分市場參與者批評拜登政府3月授權釋出戰略儲油的決定，稱其為對市場前所未有的干預；現在隨著戰略儲油(SPR)銷售及原油未來的價差擴大，一些分析師 及投資人呼籲政府開始回補儲備。

一名高級官員表示，能源部 因10月規則變動，在石油交易有更多彈性，可以在等待有利的價格時開始重新填補更多戰略儲油到地底貯藏洞穴，這一過程可能需要花費數月或數年。

政府曾表示相信戰略儲油的剩餘儲備量(約3.82億桶)有利於度過潛在的供應衝擊。

根據能源部，今年初戰略儲油持有約5.93億桶油，低於2009年的高峰7.27億桶，自那時起，美國已經成為主要的石油出口國。

研究顧問公司Energy Outlook Advisers合夥人阿爾哈吉(Anas Alhajji)指出：「由於頁岩革命(shale revolution)，石油不需要填補到先前的水平。」

今年的戰略儲油銷售是自1973年石油危機後這項制度建立以來的最大釋出。自4月以來透過七次拍賣，能源部將戰略儲油賣給美國的煉油商、外國貿易商，以及主要的石油生產商。

截至12月9日的一周，約470萬桶原油透過該系統釋出，能源部表示最終釋出將於本月結束。

S&P Global Commodity Insights的地緣政治風險分析師謝爾頓(Paul Sheldon)表示，戰略儲油釋出確實在填補供應缺口及限制商業庫存方面發揮很大的作用。