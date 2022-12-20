全美58萬遊民 拜登目標3年內要減少25%

全美約有58萬名遊民，拜登政府19日宣布將全力幫助睡在人行道上、帳篷和汽車裡的人。（美聯社）

聯邦住房和城市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development)今年稍早應聯邦政府 要求進行全國調查，發現全美約有58萬2000名遊民 ，數目與疫情 前幾乎相同；拜登政府19日宣布將全力幫助睡在人行道上、帳篷和汽車裡的人。

這項統計並不包括因無處可去而與朋友或家人同住的人。

新數據與2020年初新冠疫情重創美國前的調查幾乎相同；大約增加2000人、不到1%；聯邦政府目標是2025年時減少25%遊民。

聯邦政府19日公布全國第一個旨在預防並絡結遊民露宿街頭的策略「2022年All In」，是2010年確保老人有所終的Opening Doors之後另一政策；拜登聲明，新計畫不僅可讓人們住進屋裡，還可確保獲得支援、服務和收入。

全國消除無家可歸聯盟(National Alliance to End Homelessness)執行長奧利瓦(Ann Oliva)說，聯邦政府將跨機構合作，計畫致力擴大經濟適用房供應，可能採取的措施包括鼓勵更多房東接受政府住房券、鼓勵地方政府建造更多工薪家庭負擔得起的公寓大樓。

最新調查發現，洛杉磯已超過紐約市成為遊民最多的城市。在紐約，多數遊民入住收容所，總人數從2020年近7萬8000人下降到今年6萬2000人以下；洛杉磯則由兩年前不到6萬4000人增至6萬5000多人。

洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)本月上任，隨即宣布進入緊急狀態；紐約市長亞當斯(Eric Adams)上個月宣布治療精神病患者計畫，將他們從街道和地鐵中帶走。

調查發現：退伍軍人、家庭、兒童和年輕遊民人數減少，多數人住在收容所；但無家可歸超過一年的人口增加、黑人淪為遊民的機率仍過高。

2021年調查因疫情爆發而未完成，今年調查也未完全恢復正常。