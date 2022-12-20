明年1月親屬、職業移民 多項原地踏步
國務院19日公布2023年1月移民排期，親屬移民各項沒有變化，除第二優先2-A類出現排期，其他各項原地踏步；職業移民中國出生第一優先出現排期，其他各項原地踏步；職業移民非中國出生第一、第三優先(非技術勞工類)和第五優先出現排期，其他各項沒有變化。
親屬移民類：
第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；
第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)出現排期；
第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；
第三優先(公民已婚子女)原地踏步；
第四優先(成年公民的兄弟姊妹)原地踏步。
職業移民類：
中國出生第一優先出現排期，非中國出生也出現排期；
中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生原地踏步；
中國出生第三優先(一般類)原地踏步；非中國出生出現排期；
中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步，非中國出生原地踏步；
中國出生第四優先(特殊人員)原地踏步；非中國出生也無變化；
中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心原地踏步，非中國出生兩項均出現排期。
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