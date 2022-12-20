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明年1月親屬、職業移民 多項原地踏步

記者張筠／華盛頓報導
1月移民排期。（資料來源：國務院 製表：記者張筠）
1月移民排期。（資料來源：國務院 製表：記者張筠）

國務院19日公布2023年1月移民排期，親屬移民各項沒有變化，除第二優先2-A類出現排期，其他各項原地踏步；職業移民中國出生第一優先出現排期，其他各項原地踏步；職業移民非中國出生第一、第三優先(非技術勞工類)和第五優先出現排期，其他各項沒有變化。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)出現排期；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)原地踏步；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先出現排期，非中國出生也出現排期；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生原地踏步；

中國出生第三優先(一般類)原地踏步；非中國出生出現排期；

中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步，非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(特殊人員)原地踏步；非中國出生也無變化；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心原地踏步，非中國出生兩項均出現排期。

移民 勞工 國務院

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