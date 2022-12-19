無證移民潮再起 兩黨促白宮速謀對策

由於大量無證移民拖家帶口不斷越過邊境，進入德州和亞利桑納州，德州州長艾伯特警告，邊界恐將完全失控。(Getty Images)

國會兩黨議員18日敦促拜登 總統採取行動，以應對在防疫為由的移民庇護 禁令21日結束後，南方邊界可能湧現的大規模尋求庇護潮，要求拜登政府速謀對策。

在聯邦法官11月下令，要求終止川普政府2020年實施的庇護限制政策，將尋求庇護的移民迅速送回墨西哥和其他國家後，邊界地區逐漸出現了移民潮，成千上萬的移民在限制令解除前趕到美墨邊界。

德州的共和黨國會眾議員龔薩雷茲(Tony Gonzales)認為，目前的局面非常嚴峻，他敦促拜登恢復過去的政策：加快庇護審議和加快遣返，否則美國將面臨一場「移民颶風」。

德州的民主黨國會眾議員奎拉(Henry Cuellar)呼籲拜登宣布移民申請的庇護政策，移民只能在規定的正式入境口岸申請，「如果移民不走正式口岸，就要回去」。

實行嚴格的移民政策是共和黨人在期中選舉的主要競選口號，在贏得眾院多數後，部分共和黨人認為拜登的邊界政策失敗，要求彈劾國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)是強烈呼籲加強邊界安全的共和黨人之一，他18日表示，結束以防疫為由對移民庇護的限制將釀成大混亂。

但拜登政府反駁說，結束對移民庇護的禁令不是為無證移民敞開大門，白宮助理凱莎‧波湯斯(Keisha Bottoms)說：「申請庇護的人不是非法越境，而是來到邊界要求按照美國法律處理他們的庇護申請。」

拜登政府在移民問題上也面臨民主黨人日益增大的壓力，保守派的國會民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)呼籲拜登延長以防疫為由的移民庇護禁令，表示「總統應當速謀對策」。