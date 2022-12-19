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無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

收容所爆滿 無證客寒冬下露宿街頭

記者顏伶如／綜合報導
圖為越過美墨邊境進入艾爾帕索的無證移民領取食物。(美聯社)
圖為越過美墨邊境進入艾爾帕索的無證移民領取食物。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，無證移民入境美國後，在天寒地凍下缺乏棲息之處。「邊境人權系統」(Border Network for Human Rights)執行主任賈西亞(Fernando Garcia)表示，德州艾爾帕索(El Paso)的移民收容中心已經爆滿，「過去兩年來我們一直針對這種狀況提出反應」。

受到規定即將更改的影響，美墨邊境湧現非法入境的移民潮，但進入美國後卻遇到困難處境。要求姓氏保密的尼加拉瓜籍婦人瑪麗亞(María)穿著單薄外套、黑色牛仔褲與球鞋，在艾爾帕索市中心區一家便利商店外的公車站，頂著接近冰點的低溫在下車人潮裡尋找丈夫身影。美國紅十字會(American Red Cross)發放的小型毯子是她的保暖工具。她說，已經三天沒有丈夫的消息。

瑪麗亞與丈夫從尼加拉瓜出發，跟著其他數百名無證移民經過21天路程，最近幾天從德州的美墨邊境紛紛進入美國。夫妻倆被邊境巡邏員攔下，瑪麗亞接受詢問後獲釋，卻不知道丈夫下落為何。

圖為越過美墨邊境進入艾爾帕索的無證移民領取禦寒衣服。(Getty Images)
圖為越過美墨邊境進入艾爾帕索的無證移民領取禦寒衣服。(Getty Images)

邊境巡邏員將大批無證移民以巴士載到艾爾帕索附近的「聖告屋」(Annunciation House)移民收容中心，但由於近來無證移民人數過多，包括瑪麗亞在內的移民只能露宿街頭，等候與親友取得聯繫。「聖告屋」每天最高收容人數上限為700人。對於這些無證移民來說，終於入境美國雖可鬆一口氣，對於未來卻充滿害怕。

本周得以暫住「聖告屋」的尼加拉瓜籍婦人泰瑞莎‧裴瑞茲(Teresa Perez)說，除慈善機構外，能夠獲得協助其實非常有限。她說，日前跟已經在德州的親戚聯絡，結果卻吃了閉門羹，雖然可以投靠朋友，卻沒錢能夠前往朋友家。

無證移民被邊境巡邏員攔下後，會收到90天後出庭移民法院的通知。國家廣播公司報導，一名有親戚住在紐約布朗士(Bronx)的無證移民說，收到通知寫著移民法院在印地安納州，他猜想大概距離紐約不遠，「走路應該可以到吧？」

移民 美墨邊境 德州

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