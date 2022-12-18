推特停權記者惹議 馬斯克：刪除違規推文才解封

馬斯克任意將八名記者推特帳號停權、引爆非議後，次日有條件地恢復部分記者的帳號。(路透)

推特 老闆馬斯克 (Elon Musk)15日任意將八名記者推特帳號停權、引爆非議與歐盟 警告後，引用一份在個人推特進行的非正式民調結果，16日深夜有條件地恢復部分記者的帳號；儘管部分帳號17日已重現推特，但記者仍被限制發文。馬斯克的說法是，直到他們刪除他聲稱違反推特規則的推文為止。

16日晚間結束的民調顯示，59%參與投票者贊成「立即恢復」那些帳號；馬斯克推文表示，「人們做了選擇。那些肉搜我的位置、被停權的帳號，現在會被恢復」。

過去推特要求用戶須刪除違規推文，才能重獲帳號訪問權；但涉及此案的記者強烈質疑其發文違反推特規則。

帳號在15日被馬斯克停權的記者包括：有線電視新聞網(CNN)科技記者歐蘇利文(Donie O'Sullivan)、紐約時報馬克(Ryan Mac)、華盛頓郵報哈爾維(Drew Harwell)、獨立記者魯波爾(Aaron Rupar)、前MSNBC和ESPN主持人奧伯曼(Keith Olbermann)、「商業內幕」專欄作家洛佩茲(Linette Lopez)等；除奧伯曼及洛佩茲之外，其餘帳號已恢復。

「肉搜」糾紛源頭，美國大學生史威尼(Jack Sweeney)創建的@ElonJet帳號仍暫停；該帳號追蹤並分享馬斯克等名人私人飛機飛航動向，推文14日起全被刪除。

17日上午，歐蘇利文和哈威爾向CNN表示，他們沒有同意刪除推文，而是選擇提出上訴。哈威爾表示，這是「新聞工作」，他的推文「不包含指向任何人私人信息鏈接」。魯波爾決定直接刪除涉及推文，但他說整件事「顯然很荒謬」。

自稱言論自由絕對主義者的馬斯克對八名記者「開刀」，被認為是試圖利用自己在推特的權力來審查媒體；歐盟、新聞機構、美國公民自由聯盟、聯合國、民主黨國會議員均提出譴責。

歐盟執委會(European Commission)發言人巴赫克(Johannes Bahrke)17日表示，記者帳號復權「令人鼓舞」，但執委會對馬斯克的武斷決定感到擔憂。「處理事情應有個框架，不能只因某人決定就這麼做，」

巴赫克重申，若推特未能遵守歐盟11月生效的「數位服務法」，可能要承擔高達全球年營業額6%的罰款，甚至面臨全歐禁令。

聯合國人權事務高級專員(High Commissioner for Human Rights)圖克(Volker Turk)對記者復權消息表示歡迎，但表示他「仍嚴重關切」。圖克推文指出：「推特有責任尊重人權，馬斯克應承諾根據尊重言論自由等權利的政策來做決定。」

保護記者委員會主席金斯伯格 (Jodie Ginsberg) 表示，推特停權如果是對記者工作的報復，將嚴重侵犯記者「報導新聞毋須擔心遭報復的權利」。