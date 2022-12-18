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1顆萵苣賣到10.99元 加州產地蟲害肆虐 影響貨源

編譯洪毅、徐薏茹／綜合報導
病毒肆虐導致北加生產的萵苣價格飆漲。（Getty Images）
病毒肆虐導致北加生產的萵苣價格飆漲。（Getty Images）

由於有「世界沙拉碗」之稱的加州沙林納山谷(Salinas Valley)「鳳仙花壞疽斑點病毒」(Impatiens necrotic spot virus、INSV)肆虐，導致以金山灣區為震央的萵苣(Lettuce)價格飆漲，在奧克蘭(Oakland)，甚至傳出一顆萵苣價格逼近11元。

在高通膨影響民生開銷之際，這僅是物價飆漲的縮影之一，禽流感也推高雞肉和雞蛋價格，為了阻止禽流感傳播，全美本月份至今已撲殺逾70萬隻禽類；光是本月份就已在南達科他、明尼蘇達、密蘇里州的雞場出現禽流感病例，科羅拉多州一處禽商也不得不撲殺1萬8000隻雞。

愛阿華州是全國最大宗的雞蛋產地，雞蛋農場的雞隻數可多達幾百萬，該州今年撲殺將近1600萬隻雞隻，居各州之首。

另方面，全國過半萵苣來自沙林納山谷，但現在該地受到雙重病毒肆虐，繼俗稱「猝倒病」的腐霉屬(Pythium)為虐後，透過薊馬傳播的INSV又來勢洶洶，後者難有殺蟲劑對抗，況且許多主打「有機」而禁用殺蟲劑者，導致成批的萵苣無法收成。

在全國範圍內，凱撒沙拉的主材料羅曼萵苣(Romaine)目前平均每顆成本價為2.5元，自10月以來已上揚47%；在震央的金山灣區價格更是高出許多，例如在巴洛阿圖(Palo Alto)，有商店販售的蘿蔓萵苣一顆索價5.99元。

凱撒沙拉的主材料羅曼萵苣價格飆漲。（Getty Images）
凱撒沙拉的主材料羅曼萵苣價格飆漲。（Getty Images）

其他種類的萵苣更是價格不斐，在洛斯阿圖斯(Los Altos)，有商店販售的小寶石羅曼萵苣(Little gem)每顆直逼10元；在奧克蘭，更有商店販售的美生菜萵苣(Iceberg)每顆竟要10.99元。

由於萵苣價格飆漲、甚至有錢也買不到，Chick-fil-A及塔可鐘(Taco Bell)等餐飲連鎖均表示，部分分店的特定餐點可能會因萵苣缺貨而無法供應；還有些餐飲業者選擇暫時從餐點中移除萵苣，或是向食客收取臨時的「生菜附加費」。

隨著時間近日冬季，萵苣的採收逐漸南移，加州南部的萵苣病蟲害肆虐程度低得多，相當程度上能緩解高漲的價格及缺貨壓力。

但是河濱加州大學蔬菜學者史密斯(Richard Smith)表示，這波疫情恐怕會「劇烈改變」沙林納山谷理想的萵苣種植區地位。

加州大學 流感 雞蛋

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