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美國國債破31.3兆 平均每個人負債近9.4萬

編譯徐薏茹／綜合17日電
美國國債總額首度超過31兆，相當於每人平均負債約9萬3878元。(美聯社)
美國國債總額首度超過31兆，相當於每人平均負債約9萬3878元。(美聯社)

財政部10月公布的報告顯示美國國債總額首度超過31兆，彼德森基金會(Peter G. Peterson Foundation)估算，相當於每人平均負債約9萬3878元；而12月國債總額進一步攀升達31.3兆。

隨著過去幾個月利率急遽上升，國債將以讓人更難忽視的速度成長，聯準會(Fed)基金利率的目標目前介於4.25%到4.50%之間。

西北大學凱洛管理學院(Kellogg School of Management)財經教授布勞恩(Phillip Braun)指出：「利率是主要問題。財政部以大量短期借款提供債務資金，這會擠壓其他預算項目。」

過去幾年的財政赤字一直相當高，自新冠疫情爆發以來，政府已經通過幾個巨額預算的大型法案，包括1.9兆的「美國救援計畫」 (American Rescue Plan Act)、7500億的學貸減免。這些法案使赤字增加，進一步推高債務。

美國國債總額首度超過31兆，相當於每人平均負債約9萬3878元。(美聯社)
美國國債總額首度超過31兆，相當於每人平均負債約9萬3878元。(美聯社)

儘管8月通過的「降低通膨法」 (Inflation Reduction Act)預期將減少2400億元赤字，但拜登政府推行的政策及項目預計將在未來十年增加數兆元赤字。

非營利組織聯邦預算委員會(CRFB)估計到了2031年，赤字將增加4.8兆。

CRFB指出：「過度借款將導致持續的通膨壓力，最快在2030年將國債推到新高，未來十年聯邦利息支付金額達三倍，若利率上升更快或多於預期，甚至會更快發生。」

過去幾年大部分的借款處於利率的歷史新低點，但現在情況不同，隨著通膨快速飆漲，債務成本將被放大。

利率 國債 預算

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